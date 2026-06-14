Арсенал готов заплатить 70 миллионов евро за новую звезду Марокко Аюба Буадди

Лондонский «Арсенал» активизировался на трансферном рынке с целью усиления состава и создания фундамента на будущее. «Канониры» под руководством Микеля Артеты вступили в серьезную борьбу за одного из самых перспективных талантов мирового футбола, полузащитника сборной Марокко и «Лилля» Аюба Буадди. Яркая игра 18-летнего футболиста на ЧМ-2026 привлекает внимание европейских грандов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание Goal.com, руководство «Арсенала» уже вышло на связь с клубом «Лилль». Уверенные действия марокканского таланта в матче против сборной Бразилии привели к резкому росту его трансферной стоимости. По данным Sky Sports Свитзерланд, скауты лондонского клуба следят за Буадди с января прошлого года и поддерживают регулярный контакт с его окружением.

Специальный план Микеля Артеты

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высоко оценивает технические возможности молодого полузащитника и его универсальные действия в центре поля. Представители клуба пообещали Буадди и его агентам, что в случае переезда в Лондон он сразу станет важной частью основного состава. Ожидается, что именно этот фактор — гарантия регулярной игровой практики — положительно повлияет на окончательное решение футболиста.

Хотя в настоящее время переговоры перешли в позитивную фазу, финансовые вопросы могут стать препятствием для осуществления трансфера. «Лилль» не намерен отпускать свой самый ценный актив за бесценок. Французский клуб требует за Аюба Буадди отступные в размере 70 миллионов евро (около 60,4 миллиона фунтов). Несмотря на то, что эта сумма кажется довольно высокой для 18-летнего игрока, отмечается, что его потенциал оправдывает такие расходы.

Успехи на чемпионате мира

Выступление сборной Марокко на мундиале в Северной Америке еще больше повысило авторитет Буадди. В ничейном матче 1:1 против Бразилии он достойно противостоял самым опытным полузащитникам мира в центре поля. Специалисты особо отмечают его хладнокровие при работе с мячом и способность читать игру.

Руководство «Лилля» не хочет принимать поспешных решений во время чемпионата мира. Ведь если успешная игра футболиста продолжится, его цена может еще больше вырасти. «Арсенал» же стремится завершить сделку до того, как вмешаются другие конкуренты, в частности, другие гиганты Английской Премьер-лиги. Следующие переговоры между сторонами запланированы после завершения мундиаля.