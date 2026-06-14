Арсенал готов заплатить 70 миллионов евро за новую звезду Марокко Аюба Буадди

·58·Спорт
Арсенал готов заплатить 70 миллионов евро за новую звезду Марокко Аюба Буадди

Лондонский «Арсенал» активизировался на трансферном рынке с целью усиления состава и создания фундамента на будущее. «Канониры» под руководством Микеля Артеты вступили в серьезную борьбу за одного из самых перспективных талантов мирового футбола, полузащитника сборной Марокко и «Лилля» Аюба Буадди. Яркая игра 18-летнего футболиста на ЧМ-2026 привлекает внимание европейских грандов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание Goal.com, руководство «Арсенала» уже вышло на связь с клубом «Лилль». Уверенные действия марокканского таланта в матче против сборной Бразилии привели к резкому росту его трансферной стоимости. По данным Sky Sports Свитзерланд, скауты лондонского клуба следят за Буадди с января прошлого года и поддерживают регулярный контакт с его окружением.

Специальный план Микеля Артеты

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высоко оценивает технические возможности молодого полузащитника и его универсальные действия в центре поля. Представители клуба пообещали Буадди и его агентам, что в случае переезда в Лондон он сразу станет важной частью основного состава. Ожидается, что именно этот фактор — гарантия регулярной игровой практики — положительно повлияет на окончательное решение футболиста.

Хотя в настоящее время переговоры перешли в позитивную фазу, финансовые вопросы могут стать препятствием для осуществления трансфера. «Лилль» не намерен отпускать свой самый ценный актив за бесценок. Французский клуб требует за Аюба Буадди отступные в размере 70 миллионов евро (около 60,4 миллиона фунтов). Несмотря на то, что эта сумма кажется довольно высокой для 18-летнего игрока, отмечается, что его потенциал оправдывает такие расходы.

Успехи на чемпионате мира

Выступление сборной Марокко на мундиале в Северной Америке еще больше повысило авторитет Буадди. В ничейном матче 1:1 против Бразилии он достойно противостоял самым опытным полузащитникам мира в центре поля. Специалисты особо отмечают его хладнокровие при работе с мячом и способность читать игру.

Руководство «Лилля» не хочет принимать поспешных решений во время чемпионата мира. Ведь если успешная игра футболиста продолжится, его цена может еще больше вырасти. «Арсенал» же стремится завершить сделку до того, как вмешаются другие конкуренты, в частности, другие гиганты Английской Премьер-лиги. Следующие переговоры между сторонами запланированы после завершения мундиаля.

АрсеналАюб БуаддиТрансферАнглийская Премьер-лигаМарокко
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Криштиану Роналду и сборная Португалии почтили память Диогу Жоты перед ЧМ-2026Криштиану Роналду и сборная Португалии почтили память Диогу Жоты перед ЧМ-2026Сегодня, 11:10Перес хочет привезти обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле в «Реал Мадрид»Перес хочет привезти обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле в «Реал Мадрид»Сегодня, 10:47Виталий Денисов оценил шансы Узбекистана на чемпионате мираВиталий Денисов оценил шансы Узбекистана на чемпионате мираСегодня, 10:40«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Челси»«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Челси»Сегодня, 10:30Флорентино Перес лично наложил вето на трансфер Родри в «Реал Мадрид»Флорентино Перес лично наложил вето на трансфер Родри в «Реал Мадрид»Сегодня, 10:23Бывший казахстанский футболист оценил шансы Узбекистана на чемпионате мираБывший казахстанский футболист оценил шансы Узбекистана на чемпионате мираСегодня, 10:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Как оценили игру Абдукодир Хусанов в финале против Челси?
Как оценили игру Абдукодир Хусанов в финале против Челси?