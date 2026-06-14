Виталий Денисов оценил шансы Узбекистана на чемпионате мира

Бывший футболист сборной Узбекистана Виталий Денисов, ставший чемпионом России в составе московского «Локомотива», поделился мнением об участии национальной команды Узбекистана в чемпионате мира 2026 года. Он рассказал о настрое сборной перед историческим мундиалем, шансах в группе и роли ключевых игроков.

Сборная Узбекистана впервые в своей истории принимает участие в финальной стадии чемпионата мира. Это огромное событие не только для футболистов, но и для всей страны. Команда под руководством Фабио Каннаваро в группе «К» встретится со сборными Португалии, Колумбии и Демократической Республики Конго.

Виталий Денисов отметил, что сейчас в Узбекистане всё внимание приковано к национальной команде. Выход сборной на мундиаль вызвал большую радость среди народа.

«В стране все следят за сборной Узбекистана. Национальная команда впервые пробилась на такой крупный турнир. Все очень рады», — сказал Денисов.

Бывший футболист также отдельно остановился на поддержке болельщиков. По его словам, некоторые фанаты отправились в США на автомобилях, чтобы усилить внимание к команде и поддержать её. Денисов подчеркнул, что в Америке много узбекистанцев и там сборную ждет серьезная поддержка.

«Некоторые болельщики поехали в США на машинах, чтобы поддержать команду. В США сборную будут серьезно поддерживать. Когда я туда приезжал, всегда встречал наших соотечественников», — сказал он.

Этот фактор может стать огромной психологической силой для сборной Узбекистана. Ведь для команды, впервые участвующей в чемпионате мира, вера, поддержка и молитвы болельщиков очень важны. На поле играют 11 футболистов, но за их спинами стоят надежды всего народа.

Денисова также спросили, способна ли сборная Узбекистана выйти из группы. Он ответил, что очень хочет этого, но задача будет непростой.

«Очень хотелось бы, но это будет нелегко. Надеюсь, ребята соберутся и покажут игру высокого уровня. Колумбия — очень сложный соперник с сильным составом», — сказал Денисов.

Действительно, для Узбекистана групповой этап будет полон серьезных испытаний. Колумбия — команда с сильными в техническом и физическом плане игроками, обладающими высоким индивидуальным мастерством. Португалия — одна из самых звездных сборных Европы. Демократическая Республика Конго также является опасным соперником с физически крепкими, быстрыми и неуступчивыми игроками.

Поэтому в каждом матче решающее значение будут иметь мелкие детали. Результат первой игры может серьезно повлиять на дальнейший настрой команды. Денисов также подчеркивает, что матч против Колумбии будет тяжелым.

Бывший защитник высказался и о лидерах сборной Узбекистана. По его мнению, на этом турнире в первую очередь решающим фактором станет психология, так как большинство игроков сборной впервые участвуют в турнире такого уровня.

«Здесь в первую очередь решающее значение будет иметь психология. Большинство членов сборной впервые играют на турнире такого уровня», — сказал Денисов.

Давление на чемпионате мира будет огромным. Внимание миллионов болельщиков, сильные соперники, новая обстановка и огромная ответственность требуют от футболистов не только физической подготовки, но и психологической устойчивости. В этом плане роль опытных игроков очень важна.

Денисов назвал Абдукодира Хусанова одним из лидеров сборной. По его мнению, несмотря на юный возраст, Хусанов уже набирается большого опыта, и атмосфера в «Манчестер Сити» положительно влияет на его развитие.

«Абдукодир Хусанов, несмотря на молодость, является одним из лидеров сборной. Опыт, полученный в «Манчестер Сити», приносит свои плоды. Он помогает команде психологически», — сказал бывший футболист.

Для Хусанова этот мундиаль станет возможностью еще шире проявить себя на большой сцене. Опыт, полученный в английском футболе под руководством Пепа Гвардиолы, может пригодиться защитнику на чемпионате мира. Он должен помочь команде своей уверенностью в обороне, решительностью в единоборствах и хладнокровием в защитной линии.

Денисов также отметил, что Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев должны проявить свои лидерские качества. Эти два футболиста играют важную роль в атаке национальной команды.

«Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев должны проявить свои лидерские качества», — сказал Денисов.

Эльдор Шомуродов — один из самых опытных нападающих сборной. Его опыт в европейском футболе, бойцовские качества на поле и способность вдохновлять команду имеют большое значение для Узбекистана. Аббосбек Файзуллаев же может создавать проблемы обороне соперника своей креативностью, быстрым принятием решений и нестандартными действиями в атаке.

Сборная Узбекистана проведет свой первый матч на чемпионате мира 18 июня против Колумбии. Встреча состоится на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико и начнется в 7:00 по ташкентскому времени. Этот матч станет первым шагом «белых волков» на мундиале.

Во втором туре подопечные Фабио Каннаваро 23 июня в 22:00 сразятся с Португалией во главе с Криштиану Роналду. Ожидается, что этот матч станет одним из самых интересных противостояний не только для узбекских болельщиков, но и для всей футбольной общественности.

Последний матч в группе состоится 28 июня в 4:30 против Демократической Республики Конго. Африканская команда опасна тем, что состоит из физически крепких, быстрых и сильных в единоборствах футболистов.

Мнения Виталия Денисова показывают, что участие Узбекистана в чемпионате мира — это уже историческое событие. Но задача на поле еще впереди. Выйти из группы будет непросто, но в футболе борьба, вера и правильная подготовка могут изменить многое.

Болельщики же ждут от сборной одного: бороться до конца в каждом матче, играть сердцем и достойно защищать честь Узбекистана. Как сказал Денисов, на таком уровне психология очень важна. Если футболисты справятся с давлением и покажут свою игру, «белые волки» могут оставить достойное впечатление на мундиале.