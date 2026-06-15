Перейдет ли Гарри Кейн в американский футбол? Звезда NFL оценил шансы англичанина

·23·Спорт
Перейдет ли Гарри Кейн в американский футбол? Звезда NFL оценил шансы англичанина

Слухи о том, что бомбардир сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн может попробовать себя по другую сторону океана после завершения карьеры, снова стали актуальными. Футболист уже много лет не скрывает своего желания выступить в NFL (Национальной футбольной лиге) в качестве кикера, то есть игрока, который отвечает за удары по воротам. Недавно одна из крупнейших звезд этого вида спорта поддержала его мечту. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Лидер кикеров команды «Даллас Ковбойз» Брэндон Обри в интервью талкСПОРТ отметил, что Гарри Кейн обладает всеми необходимыми навыками для достижения успеха в американском футболе. Сам Обри является одним из немногих спортсменов, перешедших из профессионального футбола в NFL, и недавно подписал рекордный контракт с «Даллас Ковбойз» на сумму 28 миллионов долларов.

Удар элитного уровня и новый вызов

По словам Обри, техника удара Кейна находится на «элитном» уровне, что позволило бы ему наносить точные удары с дальних дистанций в американском футболе. «Он великолепно бьет по мячу. Если он действительно этого захочет, у него есть всё необходимое. Но пока ему лучше продолжать забивать голы, так как у него есть шанс стать одним из лучших футболистов в истории», — говорит звезда NFL.

Для справки: позиция кикера в американском футболе считается одной из наименее контактных, но при этом самых ответственных. От игрока требуется лишь точно отправить мяч между штангами ворот с определенной точки. Для такого опытного нападающего, как Гарри Кейн, эта задача кажется вполне выполнимой.

Фактор возраста и основные препятствия

Однако Обри предупредил английскую звезду о неожиданной проблеме. Дело в том, что команды NFL предпочитают более молодых игроков даже на позицию кикера. В июле следующего года Гарри Кейну исполнится 32 года. Учитывая его действующий контракт с «Баварией» и отличную спортивную форму, он наверняка останется в большом футболе еще минимум на 3-4 года.

«Мое единственное опасение — его возраст. Клубы NFL не очень доверяют игрокам, которые начинают карьеру кикера слишком поздно. Но я уверен, что Кейн все равно сможет с этим справиться», — добавил Обри. Сам Брэндон Обри в свое время пробовал силы в MLS, затем занимался программированием и только после этого вернулся в американский футбол.

В настоящее время Гарри Кейн сосредоточен на победах с «Баварией» и сборной Англии. Однако становится все более очевидным, что его интерес к NFL — это не просто желание, а реальный план на будущее. Если этот трансфер состоится, он может стать самым известным спортсменом, объединившим два разных мира «футбола».

Гарри КейнNFLБаварияАмериканский футболТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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