Главная звезда сборной Бразилии Неймар может полностью пропустить групповой этап чемпионата мира из-за травмы. Медицинский штаб «Селесао», поставив на первое место долгосрочное здоровье футболиста, решил поберечь его до стадии плей-офф. Ожидается, что это решение серьезно повлияет на стратегию команды в турнире. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации ESPN, врачи и тренерский штаб сборной Бразилии пришли к соглашению относительно процесса восстановления Неймара. В текущей ситуации осторожность определена как главная задача. Хотя болельщики и эксперты ждут скорейшего возвращения звездного футболиста на поле, тренеры не хотят рисковать им в матче против Гаити в Филадельфии.

Медицинское заключение и процесс восстановления

Неймар получил травму мышц голени 17 мая, выступая за «Сантос». Эта травма второй степени не позволяет футболисту тренироваться под руководством Карло Анчелотти с момента его прибытия в расположение Гранжа Комари 27 мая. Главное требование медштаба — не допустить рецидива травмы из-за преждевременного возвращения к тренировкам.

В настоящее время 32-летний нападающий начал работать с нагрузками в тренажерном зале, что является положительным признаком в процессе восстановления. Однако он еще не достиг уровня игры с мячом в общей группе. Согласно плану, Неймар начнет индивидуальные тренировки в течение текущей недели, но допуск к командным занятиям будет получен только после полного исчезновения болей.

Тот факт, что Неймар не принимал участия в официальных матчах более месяца, также негативно сказался на его игровом ритме. По этой причине тренерский штаб ставит под сомнение его выход на поле даже в последнем туре группового этапа — в матче против Шотландии 24 июня в Майами.

Стратегический план на плей-офф

Внутри сборной Бразилии основное внимание сейчас сосредоточено на подготовке Неймара именно к решающей стадии плей-офф. Эта стратегия свидетельствует об уверенности в том, что без него можно добиться положительных результатов в матчах группового этапа. Сильная конкуренция на линии атаки «Селесао» позволяет Карло Анчелотти временно компенсировать отсутствие Неймара.

Для футбольных болельщиков из Узбекистана возвращение Неймара на поле также имеет большое значение, так как матчи чемпионата мира всегда вызывают высокий интерес в стране. Такой осторожный подход сборной Бразилии поможет сохранить возможность увидеть одну из ярчайших звезд турнира в самые напряженные моменты соревнований.