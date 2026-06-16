Большие перемены в «Фейеноорде»: помощники Арне Слота возвращаются в Роттердам

·34·Спорт
Большие перемены в «Фейеноорде»: помощники Арне Слота возвращаются в Роттердам

В тренерском штабе нидерландского клуба «Фейеноорд» происходят серьезные изменения. Специалисты, отправившиеся в Англию вместе с главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом, близки к возвращению в Роттердам. Этот процесс начался после того, как команду покинул бывший звездный игрок клуба Робин ван Перси. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания ESPN, на пост главного тренера «Фейеноорда» назначается легенда клуба, бывший защитник «Арсенала» и «Барселоны» Джованни ван Бронкхорст. Ожидается, что после завершения всех формальностей 51-летний специалист подпишет с грандом Эредивизи двухлетний контракт. Для Ван Бронкхорста это станет вторым тренерским периодом на стадионе «Де Кёйп».

Знакомые лица и новый состав

Возвращение Ван Бронкхорста сопровождается событием, которое может удивить даже болельщиков «Ливерпуля». Речь о том, что Сипке Хулшофф, один из ближайших помощников Арне Слота в Англии, также возвращается в Роттердам. Хулшофф был одной из ключевых фигур в штабе «Ливерпуля», непосредственно отвечавшей за тренировочный процесс на поле.

Опыт Сипке Хулшоффа признан не только на клубном, но и на международном уровне. С 2023 по лето 2024 года он работал в сборной Нидерландов под руководством Рональда Кумана. Ожидается, что его присоединение к штабу Ван Бронкхорста обеспечит определенную преемственность в «Фейеноорде».

В новом тренерском штабе свои места сохранят такие специалисты, как Джон де Волф и Саид Баккати. Это поможет поддерживать стабильность внутренней атмосферы в команде. Чтобы заполнить вакуум, возникший после ухода Робина ван Перси, руководство клуба решило довериться проверенным кадрам.

Успешное прошлое Ван Бронкхорста

Джованни ван Бронкхорст возглавлял «Фейеноорд» с 2015 по 2019 годы, оставив неизгладимый след в истории клуба. Под его руководством команда в 2017 году завоевала чемпионство в стране после 18-летнего перерыва. Также он дважды становился обладателем Кубка Нидерландов и один раз выигрывал Суперкубок (трофей Йохана Кройффа).

После ухода из «Фейеноорда» он работал в китайском «Гуанчжоу Сити», шотландском «Рейнджерс» и турецком «Бешикташе». В частности, выход с «Рейнджерс» в финал Лиги Европы вновь доказал его высокий тренерский потенциал. Теперь он намерен снова поднять гранда своей страны на вершину.

ФейеноордЛиверпульДжованни ван БронкхорстАрне СлотНидерланды
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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