Боевая ничья в матче между Ираном и Новой Зеландией

Чемпионат мира-2026, который с размахом проходит на полях Северной Америки под пристальным вниманием миллионов футбольных болельщиков, продолжает удивлять всех своими неожиданными результатами и богатыми на голы матчами. В группе «G», которая уже отметилась множеством интересных и непредсказуемых событий, официально завершились игры первого тура. Во втором драматическом противостоянии квартета сборная Ирана, один из ведущих представителей Азии, встретилась с грандом Океании — сборной Новой Зеландии, и в бескомпромиссной борьбе команды зафиксировали боевую ничью со счетом 2:2.

Шоу голов в Инглвуде: Резаян, Мохабби и дубль Джаста

Этот матч, прошедший на великолепном стадионе «SoFi Stadium» в городе Инглвуд (США), стал настоящим зрелищем для любителей футбола. В игре, где возникло множество опасных моментов, обе команды продемонстрировали атакующий футбол:

Стремительный удар представителей Океании: Матч начался с яростных атак новозеландцев. Уже на 7-й минуте встречи лидер океанийцев Джаст открыл счет, выведя свою команду вперед.

Ответ персов и восстановление равновесия: Иранцы быстро пришли в себя, и на 32-й минуте Резаян точным ударом по воротам соперника восстановил равновесие.

Драма второго тайма: Второй тайм также оказался результативным. На 54-й минуте игрок Новой Зеландии Джаст оформил дубль, вновь выведя свою команду в лидеры. Однако персы не сдались, и на 64-й минуте благодаря мастерству Мохабби был установлен окончательный счет (2:2).

В следующей таблице официального анализа игры вы можете подробно ознакомиться с стартовыми составами данного матча 1-го тура «ЧМ-2026» и общим положением в группе:

Турнир и официальный этап Дата и стадион проведения матча Итоговый счет и авторы голов Основной стартовый состав сборной Ирана Основной стартовый состав сборной Новой Зеландии Результат другого матча 1-го тура в группе ЧМ-2026, группа «G»

(матч 1-го тура) 16 июня, Инглвуд

«SoFi Stadium» Иран — Новая Зеландия

2:2

(Резаян 32, Мохабби 64 — Джаст 7, 54) Бейранванд, Резаян, Немати, Халильзаде, Мохаммади, Юсефи, Иззатуллохи, Ходос, Мохабби, Моганлу, Тореми. Крокомбе, Пейн, Сурман, Боксалл, Касаче, Белл, Стаменич, Макковат, Сингх, Джаст, Вуд. Бельгия — Египет

1:1

(обе команды набрали по 1 очку)

Абсолютное равенство и максимальная интрига в группе «G»

После этой ничьей в группе возникла настоящая и максимальная интрига. Напомним, что в первом матче этого квартета европейский гранд Бельгия и сильный представитель Африки сборная Египта также сыграли вничью со счетом 1:1.

Таким образом, по итогам первого тура все четыре сборные группы «G» набрали равное количество очков, и борьба за выход в следующий этап вспыхнула с новой силой. Теперь команды будут всеми силами стремиться к победе во втором туре, чтобы положительно решить вопрос с плей-офф. Болельщиков ждут еще более напряженные и беспощадные сражения!

Следите за самой горячей атмосферой чемпионата мира, эксклюзивными репортажами с полей мундиаля, голевыми шоу звездного футбола и самыми надежными новостями спорта на страницах Zamin вместе с нами!