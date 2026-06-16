Чемпионат мира: Испания сыграла вничью с Кабо-Верде, девушка Ламине Ямаля поддержала футболиста

·3·Спорт
Чемпионат мира: Испания сыграла вничью с Кабо-Верде, девушка Ламине Ямаля поддержала футболиста

На групповом этапе Чемпионата мира по футболу был зафиксирован неожиданный результат. Сборная Испании, считающаяся одним из фаворитов турнира, в дебютном матче сыграла вничью с Кабо-Верде со счетом 0:0, упустив важные очки. Подопечные Луиса де ла Фуэнте, несмотря на явное преимущество на протяжении всей игры, не смогли взломать оборону соперника. Об этом сообщает Goal.com .

В матче, прошедшем на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, «Красная фурия» полностью контролировала ход игры. Согласно статистике, испанцы владели мячом 62% времени и нанесли 23 удара по воротам соперника. Однако недостаток точности при завершении атак и героические действия вратаря Кабо-Верде Возиньи определили исход встречи.

Выход Ламине Ямаля на поле и неожиданный итог

Звезда «Барселоны» Ламине Ямаль начал матч на скамейке запасных. Тренер выпустил его на поле за 20 минут до конца игры с целью усилить атаку. Хотя 18-летний талант принес в игру новую энергию, его попыток оказалось недостаточно, чтобы изменить счет. Сборная Кабо-Верде за счет дисциплинированной обороны добилась одного из самых значимых результатов в своей истории.

После завершения матча Ламине Ямаль выглядел несколько подавленным из-за неудачного результата. Среди близких, приехавших в США поддержать его, была и новая девушка футболиста — известная модель и блогер Инес Гарсия. Камеры запечатлели, как Гарсия, одетая в форму сборной Испании с именем и номером Ямаля, утешала игрока после игры.

Для Кабо-Верде эта ничья стала равносильна победе. 40-летний легендарный вратарь команды Возинья отразил ряд сложных ударов, сохранив ворота «сухими». Этот результат обострил ситуацию в группе H и поставил под вопрос шансы сборной Испании на легкий выход в следующий этап.

Теперь подопечным Луиса де ла Фуэнте необходимо добиваться максимальных результатов в оставшихся групповых матчах. Испанская пресса подвергает критике бесплодность атак команды. Ламине Ямаль и его партнеры постараются оправдать доверие болельщиков в следующем туре.

ИспанияЛамине ЯмальЧемпионат мираБарселонаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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