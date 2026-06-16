Неймар объявил, что станет отцом в пятый раз: шутливая реакция бразильской звезды

Нападающий сборной Бразилии и клуба «Сантос» Неймар поделился с болельщиками радостной новостью из личной жизни. Футболист и его возлюбленная Бруна Бианкарди снова ждут ребенка. Это будет третий общий ребенок пары и пятый ребенок Неймара в общей сложности. Новость была объявлена в то время, когда футболист продолжает процесс восстановления после травмы. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В специальном видео с «гендер-пати» (определением пола ребенка), распространившемся в социальных сетях, стало известно, что пара ждет девочку. В церемонии также приняли участие старший сын Неймара Дави Лукка, а также его дочери Мави и Мел. По сообщению Goal.com, это семейное событие служит большой моральной поддержкой для футболиста в период восстановления после тяжелой травмы.

Группа «Спике Гирлс» и семья Неймара

Узнав, что у него будет еще одна дочь, Неймар отреагировал с характерным юмором. Намекая на растущее количество девочек в семье, он сказал: «Я хочу создать новую группу, и с сегодняшнего дня она будет называться „Спике Гирлс“». Для справки: дети Неймара родились в трех разных отношениях, и с появлением нового младенца число его дочерей достигнет четырех.

Бывшая звезда клубов «Барселона» и «Пари Сен-Жермен» сейчас счастливо проводит время вне поля, однако ситуация с его профессиональной деятельностью остается несколько сложной. Нападающий, который, как ожидалось, примет участие в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года в составе сборной Бразилии, не может помочь своей команде из-за травмы.

Неймар получил серьезную травму мышц голени, когда выступал за «Сантос». Из-за этого он пропустил матч Бразилии против Марокко, который завершился ничьей со счетом 1:1. Медицинский штаб не спешит выпускать футболиста на поле, учитывая хронические проблемы с мышцами и лодыжкой.

34-летний футболист не принимал участия в официальных матчах с середины мая. Тем не менее, он находится в расположении национальной сборной и делится своим опытом с молодыми игроками. Тренерский штаб Бразилии надеется, что Неймар полностью восстановится и вернется в строй к этапу плей-офф.

В настоящее время «Селесао» готовится к матчу против сборной Гаити, который состоится 20 июня. С большой вероятностью Неймару придется наблюдать за этой игрой с трибун. Основное внимание футболиста сейчас сосредоточено как на восстановлении физической формы, так и на ожидании нового члена семьи.