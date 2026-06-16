Переговоры между Антонио Рюдигером и «Реал Мадридом» завершены: подписан новый контракт

·44·Спорт
Переговоры между Антонио Рюдигером и «Реал Мадридом» завершены: подписан новый контракт

Испанский клуб «Реал Мадрид» официально объявил о продлении действующего соглашения со своим лидером в линии защиты Антонио Рюдигером. Это решение, положившее конец многочисленным слухам, стало важным шагом на пути к обеспечению стабильности обороны команды. Опытный немецкий защитник теперь будет защищать честь «сливочных» до июня 2027 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, 33-летний центральный защитник изначально выступал за более длительный контракт. Однако, уважая строгую политику клуба в отношении возрастных футболистов, он согласился на условие продления на один год. Руководство «Реал Мадрида» обычно предлагает игрокам старше определенного возраста обновление контракта только на один сезон, и Рюдигер решил принять эту систему.

Политика клуба и лидерство в защите

После расставания с такими опытными защитниками, как Дани Карвахаль и Давид Алаба, пребывание Рюдигера в команде приобрело крайне важное значение. Бывший игрок «Челси», перешедший в Мадрид в качестве свободного агента в 2022 году, стал настоящим лидером не только на поле, но и в раздевалке. Его опыт и боевой дух служат примером для молодых защитников команды.

В официальном заявлении клуба говорится: «Реал Мадрид КФ и Антонио Рюдигер достигли взаимного соглашения, согласно которому футболист останется в клубе до 30 июня 2027 года». После этой новости игрок выразил свою благодарность на странице в социальной сети Кс, опубликовав логотип клуба с надписью «Мой клуб».

Проблемы со здоровьем и стойкость

Прошлый сезон выдался для Рюдигера непростым. Ему пришлось бороться с хроническими болями и физическими проблемами. Известно, что он даже посещал Лондон для прохождения специальных процедур и хирургического вмешательства. Несмотря на это, во многих матчах он преодолевал боль и, даже не будучи в оптимальной форме, играл на высоком уровне. Такая стойкость была высоко оценена как болельщиками, так и руководством клуба.

Теперь Антонио Рюдигер постарается укрепить свои позиции под руководством недавно назначенного главного тренера Жозе Моуринью. Защитник, восстановивший свою лучшую спортивную форму к концу сезона, показал, что готов к новым вызовам. В настоящее время основное внимание футболиста сосредоточено на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Германии.

Эта новость о трансфере интересна и для узбекистанских любителей футбола, так как «Реал Мадрид» считается одним из самых популярных клубов в нашей стране. Сохранение Рюдигера в составе свидетельствует о том, что амбиции команды в Лиге чемпионов и чемпионате Испании остаются неизменными.

Реал МадридАнтонио РюдигерТрансферФутболИспания
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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