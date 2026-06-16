Хулиан Киньонес: новый герой, оставивший позади Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда

В мире футбола появление неожиданных героев — обычное дело, однако результаты, которые демонстрирует Хулиан Киньонес, приводят в восторг даже опытных экспертов. Нападающий сборной Мексики и саудовского клуба «Аль-Кадисия» привлек внимание не только своей страны, но и всего мирового футбольного сообщества. Его гол в ворота Южной Африки в открывающем матче чемпионата мира 2026 года вписал его в историю. Об этом сообщает Goal.com .

Хотя Хулиан Киньонес родился в колумбийском городе Магуи-Пайян, как футболист он сформировался в Мексике. Он стал первым колумбийским футболистом в истории чемпионатов мира, забившим гол за другую сборную. По сообщению издания ESPN MX, за успехом Киньонеса стоят упорный труд и необычный жизненный путь. Мексика дала ему не только контракт, но и будущее, и родину.

От босоногого мальчика до «Льва»

В детстве Хулиан втайне от родителей играл в футбол на улице, иногда даже не возвращаясь домой на обед. По словам одного из его первых тренеров, Сезара Валенсии, то, что в юности он гонял мяч босиком, положительно сказалось на его физическом состоянии. Это укрепило его голеностоп и помогло сформировать уникальную технику удара. Если товарищи по команде называли его «Пантерой» за скорость и ловкость, то тренеры чаще сравнивали его со львом из-за жажды голов.

Деятельность Киньонеса в чемпионате Саудовской Аравии заслуживает отдельного признания. Благодаря своим результативным играм он даже обходит в конкуренции таких звезд, как легендарный Криштиану Роналду и один из лучших нападающих мира Эрлинг Холанд. В Саудовской Про-лиге он рассматривается как один из главных претендентов на «Золотую бутсу».

Открытие Киньонеса стало настоящим подарком для сборной Мексики. Его инстинкт на поле и способность забить из любой ситуации вывели атакующий потенциал команды на новый уровень. Рев стадиона «Ацтека» и любовь болельщиков доказывают, что он не зря считает Мексику своим домом.

Сегодня Хулиан Киньонес является не только символом мексиканского футбола, но и ярким примером преодоления трудностей. Его история началась в отдаленных деревнях Колумбии и привела на арены мирового уровня. В следующих матчах от этого нападающего ожидают еще больших результатов, ведь его «львиный» характер не намерен останавливаться.