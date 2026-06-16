Рубен Аморим продолжит карьеру в Италии: португальский специалист стал главным тренером «Милана»

·4·Спорт
Рубен Аморим продолжит карьеру в Италии: португальский специалист стал главным тренером «Милана»

Итальянский клуб «Милан» официально объявил о подписании контракта с Рубеном Аморимом, который остался без работы после неудачного периода в «Манчестер Юнайтед». Португальский специалист занял пост главного тренера «россонери», сменив Массимилиано Аллегри. Данное назначение расценивается как важный шаг на пути выхода «Милана» из затянувшегося кризиса последних лет и перехода на новый тактический стиль. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, 41-летний тренер подписал двухлетний контракт на «Сан-Сиро», который действует до 2028 года. Согласно соглашению, Рубен Аморим будет получать зарплату в размере 3,5 миллионов евро в год. Кроме того, контракт предусматривает дополнительные бонусы за выход команды в Лигу чемпионов. Это свидетельствует о том, что возвращение в главный еврокубок является первой и основной задачей, поставленной руководством «Милана» перед тренером.

Новый тактический проект и цели

Последние два сезона «Милан» оставался за бортом самого престижного турнира Европы — Лиги чемпионов. В следующем сезоне команда примет участие в Лиге Европы. Глава RedBird Capital Partners Джерри Кардинале, говоря о назначении Аморима, подчеркнул, что его современная футбольная философия полностью соответствует будущим целям клуба. По его словам, Рубен Аморим проявил себя как инновационный и амбициозный тренер в «Спортинге».

Игровой стиль Рубена Аморима базируется на высоком прессинге, атакующем футболе с контролем мяча и быстрых переходах. Ожидается, что это откроет новые возможности для ведущих игроков команды, таких как Кристиан Пулишич. Руководство «Милана» выражает большое доверие способности португальского специалиста работать с молодыми футболистами и развивать их.

Интересно, что после ухода из «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим планировал некоторое время отдохнуть. Однако предложение семикратного чемпиона Европы заставило его передумать. «Возглавить такой исторический и престижный клуб, как «Милан», всегда было моей мечтой. Я прекрасно понимаю, что значат эти цвета, и принимаю этот вызов с большой ответственностью», — отметил тренер в своем первом интервью.

Финансовое облегчение для «Манчестер Юнайтед»

То, что Аморим быстро нашел новую работу, стало неожиданным подарком и для «Манчестер Юнайтед». Если бы тренер остался безработным, английскому клубу пришлось бы выплатить ему компенсацию в размере 16,7 миллионов фунтов стерлингов. Теперь соглашение с «Миланом» сняло это финансовое бремя с плеч «красных дьяволов».

В настоящее время руководство «Милана» работает над обновлением не только тренерского штаба, но и административной структуры. Клуб рассматривает кандидатуры Маркуса Кроше и Девина Озека на должность нового спортивного директора. Этот новый тандем займется радикальной перестройкой состава команды и восстановлением прежних позиций в Серии А и на международной арене.

МиланРубен АморимТрансферФутболСерия А
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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