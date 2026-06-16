Русланбек Джиянов включен в заявку на чемпионат мира вместо Машарипова

·4·Спорт
Русланбек Джиянов включен в заявку на чемпионат мира вместо Машарипова

Исторический чемпионат мира по футболу 2026, стартовавший на колоссальных стадионах за океаном, вызывает невероятный трепет в сердцах миллионов узбекистанских болельщиков. В эти великие дни, прикованные к которым взгляды всего мира, национальная сборная Узбекистана начнет свой путь на мировом первенстве крайне важным матчем против одного из самых стремительных и опасных представителей Южной Америки — сборной Колумбии. В настоящее время «Белые волки» под руководством главного тренера провели свои последние официальные тактические и линейные тренировки в Атланте (США) в приподнятом настроении и отправились в очаровательный город Мехико (Мексика), который примет первую встречу.

Неприятные новости из лагеря нашей сборной: Жалолиддин Машарипов пропустит мундиаль

В эти исторические дни из лагеря национальной команды поступила неожиданная новость, которая может расстроить болельщиков. Как ранее широко обсуждалось в социальных сетях, один из самых опытных и ведущих полузащитников нашей команды Жалолиддин Машарипов из-за травмы долгое время оставался без игровой практики на зеленом поле. Он также не смог полноценно участвовать в основных тренировках в составе общей группы.

Хотя квалифицированный медицинский штаб сборной предпринял все необходимые оперативные меры, чтобы быстрее вернуть опытного футболиста в строй, Машарипов был вынужден ограничиться лишь легкой подготовкой в рамках индивидуальной программы восстановления.

В следующей официальной спортивной и медико-аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с неожиданным обязательным изменением в заявке сборной Узбекистана на ЧМ-2026, первым соперником и местами подготовки:

Первый соперник сборной

Город проведения официальных сборов и тренировок

Город-хозяин первого исторического матча

Главная звезда, выбывшая из-за травмы

Окончательное заключение медицинского комитета ФИФА

Молодой талант, включенный в заявку вместо Машарипова

Сборная Колумбии


(Стремительный дебютный матч)

Атланта


(США)

Мехико


(Мексиканская Республика)

Жалолиддин Машарипов


(Опытный полузащитник)

По состоянию здоровья Машарипов не сможет принять участие в турнире ЧМ-2026

Русланбек Джиянов


(Атакующий полузащитник)

Официальное решение ФИФА и исторический шанс для Русланбека Джиянова

Для полного прояснения ситуации результаты последних медицинских обследований и томографии футболиста, проведенных под строгим контролем, были немедленно представлены в медицинский комитет ФИФА (Международной федерации футбола). Врачи и эксперты международного комитета глубоко изучили данные медицинские документы, состояние здоровья и физическую форму футболиста и вынесли окончательный вердикт. Согласно ему, чтобы не подвергать здоровье Машарипова риску, ФИФА приняла официальное и строгое решение о его невозможности участвовать в матчах чемпионата мира 2026 года.

После этой вынужденной и неприятной ситуации, по сообщению пресс-службы Федерации футбола Узбекистана (УФФ), вместо опытного плеймейкера в окончательную официальную заявку национальной сборной на ЧМ-2026 был официально включен молодой и стремительный футболист Русланбек Джиянов официально включен.

Мнение спортивных обозревателей:

Опыт и хладнокровие Машарипова на поле, безусловно, большая потеря для нашей команды. Однако Русланбек Джиянов благодаря своей скорости и жажде побед может стать открытием на полях ЧМ. Командный дух и сплоченность «Белых волков» проявляются еще ярче именно в такие трудные моменты. Желаем нашим ребятам только победы в первом матче против Колумбии!

Следите за каждой захватывающей секундой нашей национальной сборной на стадионах ЧМ-2026, эксклюзивными видеорепортажами из Мехико и Атланты, а также самыми оперативными и надежными новостями мирового футбола на страницах Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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