Килиан Мбаппе рассказал о том, как изменилась его жизнь после перехода в Реал Мадрид

Капитан сборной Франции и нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе дал откровенное интервью о своей новой жизни в столице Испании и тяжелом бремени популярности. Футболист отметил, что переезд из родной страны в Мадрид подарил ему неожиданную свободу и спокойствие вне футбольного поля. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию Ле Парисиен Мбаппе признался, что чувствует себя в Мадриде гораздо свободнее после удушающей популярности во Франции. По его словам, если в Париже он был вынужден постоянно находиться в окружении службы безопасности, то в Испании получил возможность выходить на улицу как обычный человек. Издание Goal.com приводит эти признания футболиста.

Популярность и личная свобода

«Я готов быть знаменитым, мне приходится с этим жить. Но в Мадриде я могу жить свободнее, чем во Франции. Я могу выходить на улицу без охраны, планирую вещи, которые раньше были невозможны. Я занимаюсь обычными делами гораздо чаще, чем люди думают», — говорит 27-летний нападающий.

Мбаппе признал, что провел в «Реал Мадриде» два технически сложных года. Хотя он завоевал «Золотую бутсу» Европы уже в первом сезоне и дважды становился лучшим бомбардиром Ла Лиги, в командных трофеях ему не повезло. В то же время нельзя отрицать, что футболисту было немного обидно видеть, как его бывший клуб «Пари Сен-Жермен» дважды подряд выигрывал Лигу чемпионов после его ухода.

Горькие воспоминания о чемпионате мира

Нападающий не скрыл, что поражение от Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года до сих пор оставило болезненный след в его сердце. Проигрыш в серии пенальти он назвал самым жестоким проявлением спорта. Хотя Мбаппе считает пенальти не лотереей, а результатом мастерства, он отметил, что такой финал четырехлетнего труда был тяжелым.

В настоящее время Килиан Мбаппе готовится к старту чемпионата мира 2026 года в составе сборной Франции. Перед первым матчем против Сенегала он подчеркнул, что находится в хорошем психологическом состоянии, а обретенное в Мадриде внутреннее спокойствие дает ему мотивацию для новых побед.

Для звезды «Реал Мадрида» жизнь в Испании стала не только новым спортивным вызовом, но и возможностью восстановить баланс в личной жизни. Несмотря на статус мировой звезды, он высоко ценит возможность сохранять анонимность и наслаждаться простыми человеческими радостями.