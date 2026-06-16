Килиан Мбаппе рассказал о том, как изменилась его жизнь после перехода в Реал Мадрид

·51·Спорт
Килиан Мбаппе рассказал о том, как изменилась его жизнь после перехода в Реал Мадрид

Капитан сборной Франции и нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе дал откровенное интервью о своей новой жизни в столице Испании и тяжелом бремени популярности. Футболист отметил, что переезд из родной страны в Мадрид подарил ему неожиданную свободу и спокойствие вне футбольного поля. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию Ле Парисиен Мбаппе признался, что чувствует себя в Мадриде гораздо свободнее после удушающей популярности во Франции. По его словам, если в Париже он был вынужден постоянно находиться в окружении службы безопасности, то в Испании получил возможность выходить на улицу как обычный человек. Издание Goal.com приводит эти признания футболиста.

Популярность и личная свобода

«Я готов быть знаменитым, мне приходится с этим жить. Но в Мадриде я могу жить свободнее, чем во Франции. Я могу выходить на улицу без охраны, планирую вещи, которые раньше были невозможны. Я занимаюсь обычными делами гораздо чаще, чем люди думают», — говорит 27-летний нападающий.

Мбаппе признал, что провел в «Реал Мадриде» два технически сложных года. Хотя он завоевал «Золотую бутсу» Европы уже в первом сезоне и дважды становился лучшим бомбардиром Ла Лиги, в командных трофеях ему не повезло. В то же время нельзя отрицать, что футболисту было немного обидно видеть, как его бывший клуб «Пари Сен-Жермен» дважды подряд выигрывал Лигу чемпионов после его ухода.

Горькие воспоминания о чемпионате мира

Нападающий не скрыл, что поражение от Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года до сих пор оставило болезненный след в его сердце. Проигрыш в серии пенальти он назвал самым жестоким проявлением спорта. Хотя Мбаппе считает пенальти не лотереей, а результатом мастерства, он отметил, что такой финал четырехлетнего труда был тяжелым.

В настоящее время Килиан Мбаппе готовится к старту чемпионата мира 2026 года в составе сборной Франции. Перед первым матчем против Сенегала он подчеркнул, что находится в хорошем психологическом состоянии, а обретенное в Мадриде внутреннее спокойствие дает ему мотивацию для новых побед.

Для звезды «Реал Мадрида» жизнь в Испании стала не только новым спортивным вызовом, но и возможностью восстановить баланс в личной жизни. Несмотря на статус мировой звезды, он высоко ценит возможность сохранять анонимность и наслаждаться простыми человеческими радостями.

Килиан МбаппеРеал МадридФутболФранцияЛа Лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Абдукодир Хусанов в списке самых быстрых футболистов чемпионата мираАбдукодир Хусанов в списке самых быстрых футболистов чемпионата мираВчера, 18:57Объявлены составы на матч Франции и СенегалаОбъявлены составы на матч Франции и СенегалаВчера, 18:51«Арсенал» получил отказ: Нико Пас решил продолжить карьеру в Италии«Арсенал» получил отказ: Нико Пас решил продолжить карьеру в ИталииВчера, 18:36Синдаров назвал победу Мадаминова настоящим чудомСиндаров назвал победу Мадаминова настоящим чудомВчера, 18:27Русланбек Джиянов включен в заявку на чемпионат мира вместо МашариповаРусланбек Джиянов включен в заявку на чемпионат мира вместо МашариповаВчера, 18:00Уильям Салиба считает себя одним из лучших защитников мираУильям Салиба считает себя одним из лучших защитников мираВчера, 17:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана