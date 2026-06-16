Абдукодир Хусанов в списке самых быстрых футболистов чемпионата мира

·45·Спорт
Абдукодир Хусанов в списке самых быстрых футболистов чемпионата мира

Матчи ЧМ-2026, которые в настоящее время проходят на полях Северной Америки, с огромным интересом и волнением наблюдаются во всем мире, и в нашей стране в том числе. Известная и авторитетная платформа спортивной аналитики ТрансферРум официально опубликовала обновленный рейтинг самых ловких и скоростных мастеров кожаного мяча, принимающих участие в этом мировом первенстве. Для узбекистанских болельщиков огромной радостью стало то, что наша молодая звезда, являющаяся гордостью Родины, занял высокое место в этом международном списке наряду с самыми известными и грозными супернападающими планеты.

Рекордсмены скорости: Энтони Гордон — лидер, Абдукодир Хусанов — четвертый!

Согласно анализу, в опубликованном рейтинге абсолютным лидером является атакующий вингер сборной Англии и каталонской «Барселоны» Энтони Гордон. 25-летний английский звездный игрок развил на поле скорость 36,7 километра в час, став обладателем звания «самого стремительного футболиста» турнира. Второе место занял представитель азиатского континента, полузащитник сборной Ирака Ахмад Касим с показателем 36,0 км/ч. Замыкает тройку лидеров «машина голов» сборной Норвегии и клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (35,6 км/ч).

Однако самой вдохновляющей новостью стало появление на четвертой строчке нашего соотечественника, защитника сборной Узбекистана и гранда английского футбола «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова который продемонстрировал впечатляющую скорость 35,5 километра в час, заняв четвертое место. Приятно отметить, что Абдукодир показал такой же результат, как и знаменитые нападающие, такие как француз Килиан Мбаппе и португалец Педру Нету, при этом расположившись в рейтинге выше них.

В следующей таблице официального статистического анализа вы можете подробно ознакомиться со списком ТОП-10 самых быстрых и ловких футболистов ЧМ-2026:

Место

Имя футболиста и сборная

Официальный клуб

Максимальная скорость (км/ч)

1

Энтони Гордон (Англия)

«Барселона»

36,7 км/ч

2

Ахмад Касим (Ирак)

«Аль-Ваджба»

36,0 км/ч

3

Эрлинг Холанд (Норвегия)

«Манчестер Сити»

35,6 км/ч

4

Абдукодир Хусанов (Узбекистан)

«Манчестер Сити»

35,5 км/ч

5

Матиас Фернандес-Пардо (Бельгия)

«Лилль»

35,5 км/ч

6

Килиан Мбаппе (Франция)

«Реал Мадрид»

35,5 км/ч

7

Педру Нету (Португалия)

«Челси»

35,5 км/ч

8

Олвету Макханья (ЮАР)

«Филадельфия»

35,4 км/ч

9

Энтони Эланга (Швеция)

«Ньюкасл»

35,4 км/ч

10

Джейкоб Шаффелберг (Канада)

«Лос-Анджелес»

35,4 км/ч

Для защитника это невероятный результат!

Спортивные эксперты особо отмечают, что обычно такие высокие показатели скорости демонстрируют преимущественно фланговые полузащитники или нападающие. Однако тот факт, что наш соотечественник Абдукодир Хусанов, будучи номинальным защитником, стоит в одном ряду с самыми быстрыми вингерами и форвардами мира, свидетельствует о его высочайших физических возможностях и таланте. Такая скорость дает огромное преимущество в обеспечении надежности оборонительной линии нашей сборной.

Реакция болельщиков:

Содержанная игра Абдукодира Хусанова в составе «Манчестер Сити» и на международной арене находит свое подтверждение и в таких официальных цифрах. Желаем этому оплоту нашей защиты новых побед в сражениях ЧМ-2026!

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Абдукодир ХусановЭнтони ГордонМанчестер СитиБарселонаЭрлинг Холанд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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