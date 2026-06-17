Черчесов рассказал о слежке за Узбекистаном и назвал Нидерланды будущим чемпионом

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими мыслями о чемпионате мира 2026 года, который принимают США, Мексика и Канада. Известный специалист высказался о расширении формата мундиаля, появлении новых участников, сборной Узбекистана и фаворитах турнира.

Черчесов отметил, что положительно относится к увеличению числа команд на чемпионате мира до 48 и участию в турнире новых сборных. По его мнению, если Кюрасао или другие дебютанты прошли отбор по действующему регламенту, значит, они заслужили это право.

«В целом я хорошо отношусь к расширению формата чемпионата мира и появлению новых сборных. Я ничего не имею против Кюрасао или других команд. Они прошли отборочный этап по действующему регламенту. Значит, они этого заслужили», — сказал Черчесов.

В то же время специалист вспомнил времена, когда выход на крупные турниры был гораздо сложнее. По его словам, раньше и на чемпионате Европы было гораздо меньше участников, а для получения путевки требовалось пройти через тяжелейшую конкуренцию.

«С другой стороны, я помню времена, когда выйти на крупный турнир было гораздо сложнее. На чемпионате Европы было две группы по четыре команды. Чтобы туда попасть, требовалась серьезная борьба. Конкуренция была очень высокой, все проходили через тяжелые испытания», — отметил он.

По мнению Черчесова, сейчас футбольная география расширяется. Все больше стран получают возможность участвовать в чемпионате мира. Это интересно для болельщиков и добавляет турниру новых красок. Но главное требование остается неизменным: каждая команда, вышедшая на мундиаль, должна показывать уровень игры, соответствующий турниру.

«А сейчас количество команд увеличилось. Посмотрим. Самое главное, чтобы они соответствовали уровню турнира», — подчеркнул специалист.

Станислав Черчесов также остановился на некоторых группах ЧМ-2026. Он выразил мнение, что группа «Ф», в которой выступят Нидерланды, Япония, Швеция и Тунис, вызывает большой интерес. В этой группе столкнутся европейская, азиатская и африканская футбольные школы, поэтому каждый матч может иметь особую интригу.

Специалист заявил, что с особым интересом следит за национальной сборной Узбекистана. Он подчеркнул, что хорошо знаком с бывшим главным тренером Тимуром Кападзе и с уважением относится к проделанной им работе в сборной.

«Я также с интересом слежу за сборной Узбекистана. Я хорошо знаю бывшего главного тренера Тимура Кападзе. Как молодой специалист, он вывел сборную на крупный турнир, работал и с олимпийской командой», — сказал Черчесов.

По его словам, ранее были контакты с Кападзе и его штабом. Его помощники обращались за советами и следили за молодыми игроками. Черчесов не скрывал, что хотел бы, чтобы Тимур Кападзе продолжил свою работу, но отметил, что такие решения принимает федерация.

«Мы общались. Его помощники приходили к нам, просили совета, следили за молодыми футболистами. Я хотел бы, чтобы Тимур продолжил свою работу, но решение принимает федерация», — сказал бывший наставник сборной России.

Как известно, после того как сборная Узбекистана завоевала путевку на чемпионат мира, на пост главного тренера был назначен итальянский специалист Фабио Каннаваро. Победитель чемпионата мира 2006 года теперь возглавляет «белых волков» на историческом мундиале.

Черчесов также выразил готовность следить за играми сборной Узбекистана под руководством Каннаваро.

«Сейчас руководство сборной Узбекистана взял в свои руки Фабио Каннаваро. Конечно, я буду следить за этой командой», — сказал он.

Для узбекских болельщиков это интересное признание. Ведь участие нашей национальной сборной в чемпионате мира вызывает большой интерес не только в нашей стране, но и в соседних и других футбольных государствах. Сборная впервые выходит на сцену мундиаля, и каждый матч будет демонстрировать новый этап узбекского футбола.

Черчесов также высказался о фаворитах турнира. По его словам, в начале чемпионата мира трудно заранее точно сказать, какая команда покажет лучший футбол. Фавориты есть всегда, но мундиаль — это такой турнир, где любая команда может преподнести сюрприз.

«В начале турнира трудно сказать, кто покажет лучший футбол. Фавориты есть всегда, но чемпионат мира — это такой турнир, где любая команда может сотворить сенсацию», — сказал специалист.

Эта мысль очень хорошо отражает дух чемпионата мира. Громкие имена, сильные составы и прогнозы букмекеров важны, но на поле каждая минута может породить новое событие. В истории мундиалей было много случаев, когда фавориты оступались на ранних стадиях, а дебютанты удивляли весь мир.

Интересно, что когда Черчесова спросили: «Кто станет победителем чемпионата мира 2026 года?», он назвал не ожидаемых многими Испанию, Францию или Аргентину, а сборную Нидерландов.

«Когда меня спросили: «Кто станет победителем чемпионата мира 2026 года?», я ответил — Нидерланды. Некоторые были удивлены моим ответом», — сказал он.

По словам Черчесова, многие называют фаворитами Испанию, Францию или Аргентину. Он же хотел высказать мнение, отличное от других, и поэтому выбрал Нидерланды.

«Многие называют Испанию, Францию или Аргентину. А я сказал — Нидерланды, чтобы отличаться от других. Я так подхожу к этому вопросу», — добавил Станислав Черчесов.

Нидерландская футбольная школа всегда отличалась тактической культурой, технической подготовкой и игроками высокого уровня. «Оранжевые» несколько раз в истории доходили до финала чемпионата мира, но еще не смогли завоевать главный трофей. Поэтому прогноз Черчесова, с одной стороны, неожиданный, а с другой — не противоречит футбольной логике.

На ЧМ-2026 много интриг. Формат расширен, приехали новые команды, много фаворитов, а дебютанты готовы проявить себя. Для Узбекистана этот турнир имеет историческое значение. Наша национальная сборная под руководством Фабио Каннаваро впервые выйдет на поле мундиаля на глазах у всего мира.

Мнения Черчесова показывают, что интерес к сборной Узбекистана есть и среди международных футбольных экспертов. Теперь перед «белыми волками» стоит одна задача: достойно показать себя на большой сцене, доказать, что они не легкая добыча для соперников, и подарить гордость болельщикам.