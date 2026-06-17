Чемпионат мира по футболу 2026 года, который примут стадионы трех крупных стран за океаном — США, Мексики и Канады, станет не только ареной ожесточенной борьбы грандов, но и уникальной величественной сценой для открытия новых имен, молодых талантов и будущих суперзвезд мирового футбола. С началом этого престижного турнира, находящегося в центре внимания всей планеты, международные спортивные СМИ и авторитетные аналитические центры начали прогнозировать, какие молодые футболисты могут засиять на этом глобальном форуме. В частности, известный английский журналист Том Колломосс, имеющий вес в мире футбола, составил специальный рейтинг 32 самых перспективных и уникальных молодых талантов, которые, как ожидается, полностью раскроют свой потенциал и выйдут на большую сцену в ходе текущего мундиаля.

Аббосбек Файзуллаев — признанный во всем мире узбекский алмаз!

Особым поводом для безграничной гордости и радости миллионов преданных болельщиков футбола в Узбекистане стало то, что в этот престижный международный список попал многообещающий лидер нашей национальной сборной, атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев который занял в нем достойное место. Журналист выразил большую уверенность в том, что талант 22-летнего футболиста и его магические действия на поле станут настоящим открытием этого чемпионата мира. Признание Файзуллаева в одном ряду с самыми дорогими молодыми звездами из таких футбольных держав, как Бразилия, Аргентина и Франция, является очередной огромной победой системы подготовки узбекского футбола на международном уровне.

В следующей официальной спортивно-аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с полным списком ТОП-32 молодых талантов, которые впервые принимают участие в ЧМ-2026 и, по мнению Тома Колломосса, способны создать переломный момент в мировом футболе:

Порядок Имя и фамилия футболиста Национальная сборная Возраст футболиста Статус на турнире 1 Базумана Туре 🇨🇮 Кот-д'Ивуар 20 лет Дебютант чемпионата мира 2 Калеб Иренки 🇬🇭 Гана 20 лет Дебютант чемпионата мира 3 Хильберто Мора 🇲🇽 Мексика 17 лет Дебютант чемпионата мира 4 Райан 🇧🇷 Бразилия 19 лет Дебютант чемпионата мира 5 Ян Диоманде 🇨🇮 Кот-д'Ивуар 19 лет Дебютант чемпионата мира 6 Керим Алайбегович 🇧🇦 Босния и Герцеговина 18 лет Дебютант чемпионата мира 7 Андреас Шельдеруп 🇳🇴 Норвегия 22 года Дебютант чемпионата мира 8 Хоэль Ордоньес 🇪🇨 Эквадор 22 года Дебютант чемпионата мира 10 Нико Пас 🇦🇷 Аргентина 21 год Дебютант чемпионата мира 11 Валентин Барко 🇦🇷 Аргентина 21 год Дебютант чемпионата мира 12 Билал Аль-Ханнус 🇲🇦 Марокко 21 год Дебютант чемпионата мира 13 Уоррен Заир-Эмери 🇫🇷 Франция 20 лет Дебютант чемпионата мира 14 Паул Ваннер 🇦🇹 Австрия 20 лет Дебютант чемпионата мира 15 Йохан Манзамби 🇨🇭 Швейцария 20 лет Дебютант чемпионата мира 16 Алессандро Чиркати 🇦🇺 Австралия 22 года Дебютант чемпионата мира 17 Эндрик 🇧🇷 Бразилия 19 лет Дебютант чемпионата мира 18 Натан Салиба 🇨🇦 Канада 22 года Дебютант чемпионата мира 19 Самир Аль-Мурабит 🇲🇦 Марокко 20 лет Дебютант чемпионата мира 20 Хулио Энсисо 🇵🇾 Парагвай 22 года Дебютант чемпионата мира 21 Джан Узун 🇹🇷 Турция 20 лет Дебютант чемпионата мира 22 Лука Вушкович 🇭🇷 Хорватия 19 лет Дебютант чемпионата мира 23 Петар Сучич 🇭🇷 Хорватия 22 года Дебютант чемпионата мира 24 Мбекезели Мбокази 🇿🇦 ЮАР 20 лет Дебютант чемпионата мира 25 Йенс Кастроп 🇰🇷 Южная Корея 22 года Дебютант чемпионата мира 26 Эсмир Байракатаревич 🇧🇦 Босния и Герцеговина 21 год Дебютант чемпионата мира 27 Ибрагим Маза 🇩🇿 Алжир 20 лет Дебютант чемпионата мира 28 Ибрагим Мбайе 🇸🇳 Сенегал 18 лет Дебютант чемпионата мира 29 Аббосбек Файзуллаев 🇺🇿 Узбекистан 22 года Дебютант чемпионата мира 30 Коджо Пепрах Оппонг 🇬🇭 Гана 22 года Дебютант чемпионата мира 31 Густаво Пуэрта 🇨🇴 Колумбия 22 года Дебютант чемпионата мира 32 Аюб Буадди 🇲🇦 Марокко 18 лет Дебютант чемпионата мира

Первые шаги на пороге большого футбола

Самым важным и примечательным аспектом опубликованного списка является то, что все 32 футболиста, вошедшие в таблицу, впервые в своей карьере принимают участие в чемпионате мира — величайшем футбольном празднике в истории человечества. Для большинства из них зеленые поля за океаном станут бесценной возможностью в несколько раз увеличить свою стоимость на трансферном рынке и попасть в поле зрения грандов мирового футбола. По единогласному мнению экспертов, именно среди этих молодых мастеров кожаного мяча в ближайшем будущем наверняка появятся новые обладатели «Золотого мяча», которые будут управлять игрой миллионов и достигнут великих результатов в мировом футболе.

Мнение спортивных обозревателей Замин: Включение Аббосбека Файзуллаева в этот список является абсолютно справедливым решением. Его скорость на поле, неожиданные тонкие передачи и атакующий талант наверняка станут настоящей головной болью для защитников Колумбии, Португалии и ДР Конго, которые стали соперниками нашей сборной в группе «К». От всей души желаем Аббосбеку и всем нашим футболистам удачи и побед в предстоящих матчах!

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