Аббосбек Файзуллаев попал в список звезд, которые должны засиять на чемпионате мира

·39·Спорт
Аббосбек Файзуллаев попал в список звезд, которые должны засиять на чемпионате мира

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который примут стадионы трех крупных стран за океаном — США, Мексики и Канады, станет не только ареной ожесточенной борьбы грандов, но и уникальной величественной сценой для открытия новых имен, молодых талантов и будущих суперзвезд мирового футбола. С началом этого престижного турнира, находящегося в центре внимания всей планеты, международные спортивные СМИ и авторитетные аналитические центры начали прогнозировать, какие молодые футболисты могут засиять на этом глобальном форуме. В частности, известный английский журналист Том Колломосс, имеющий вес в мире футбола, составил специальный рейтинг 32 самых перспективных и уникальных молодых талантов, которые, как ожидается, полностью раскроют свой потенциал и выйдут на большую сцену в ходе текущего мундиаля.

Аббосбек Файзуллаев — признанный во всем мире узбекский алмаз!

Особым поводом для безграничной гордости и радости миллионов преданных болельщиков футбола в Узбекистане стало то, что в этот престижный международный список попал многообещающий лидер нашей национальной сборной, атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев который занял в нем достойное место. Журналист выразил большую уверенность в том, что талант 22-летнего футболиста и его магические действия на поле станут настоящим открытием этого чемпионата мира. Признание Файзуллаева в одном ряду с самыми дорогими молодыми звездами из таких футбольных держав, как Бразилия, Аргентина и Франция, является очередной огромной победой системы подготовки узбекского футбола на международном уровне.

В следующей официальной спортивно-аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с полным списком ТОП-32 молодых талантов, которые впервые принимают участие в ЧМ-2026 и, по мнению Тома Колломосса, способны создать переломный момент в мировом футболе:

Порядок

Имя и фамилия футболиста

Национальная сборная

Возраст футболиста

Статус на турнире

1

Базумана Туре

🇨🇮 Кот-д'Ивуар

20 лет

Дебютант чемпионата мира

2

Калеб Иренки

🇬🇭 Гана

20 лет

Дебютант чемпионата мира

3

Хильберто Мора

🇲🇽 Мексика

17 лет

Дебютант чемпионата мира

4

Райан

🇧🇷 Бразилия

19 лет

Дебютант чемпионата мира

5

Ян Диоманде

🇨🇮 Кот-д'Ивуар

19 лет

Дебютант чемпионата мира

6

Керим Алайбегович

🇧🇦 Босния и Герцеговина

18 лет

Дебютант чемпионата мира

7

Андреас Шельдеруп

🇳🇴 Норвегия

22 года

Дебютант чемпионата мира

8

Хоэль Ордоньес

🇪🇨 Эквадор

22 года

Дебютант чемпионата мира

10

Нико Пас

🇦🇷 Аргентина

21 год

Дебютант чемпионата мира

11

Валентин Барко

🇦🇷 Аргентина

21 год

Дебютант чемпионата мира

12

Билал Аль-Ханнус

🇲🇦 Марокко

21 год

Дебютант чемпионата мира

13

Уоррен Заир-Эмери

🇫🇷 Франция

20 лет

Дебютант чемпионата мира

14

Паул Ваннер

🇦🇹 Австрия

20 лет

Дебютант чемпионата мира

15

Йохан Манзамби

🇨🇭 Швейцария

20 лет

Дебютант чемпионата мира

16

Алессандро Чиркати

🇦🇺 Австралия

22 года

Дебютант чемпионата мира

17

Эндрик

🇧🇷 Бразилия

19 лет

Дебютант чемпионата мира

18

Натан Салиба

🇨🇦 Канада

22 года

Дебютант чемпионата мира

19

Самир Аль-Мурабит

🇲🇦 Марокко

20 лет

Дебютант чемпионата мира

20

Хулио Энсисо

🇵🇾 Парагвай

22 года

Дебютант чемпионата мира

21

Джан Узун

🇹🇷 Турция

20 лет

Дебютант чемпионата мира

22

Лука Вушкович

🇭🇷 Хорватия

19 лет

Дебютант чемпионата мира

23

Петар Сучич

🇭🇷 Хорватия

22 года

Дебютант чемпионата мира

24

Мбекезели Мбокази

🇿🇦 ЮАР

20 лет

Дебютант чемпионата мира

25

Йенс Кастроп

🇰🇷 Южная Корея

22 года

Дебютант чемпионата мира

26

Эсмир Байракатаревич

🇧🇦 Босния и Герцеговина

21 год

Дебютант чемпионата мира

27

Ибрагим Маза

🇩🇿 Алжир

20 лет

Дебютант чемпионата мира

28

Ибрагим Мбайе

🇸🇳 Сенегал

18 лет

Дебютант чемпионата мира

29

Аббосбек Файзуллаев

🇺🇿 Узбекистан

22 года

Дебютант чемпионата мира

30

Коджо Пепрах Оппонг

🇬🇭 Гана

22 года

Дебютант чемпионата мира

31

Густаво Пуэрта

🇨🇴 Колумбия

22 года

Дебютант чемпионата мира

32

Аюб Буадди

🇲🇦 Марокко

18 лет

Дебютант чемпионата мира

Первые шаги на пороге большого футбола

Самым важным и примечательным аспектом опубликованного списка является то, что все 32 футболиста, вошедшие в таблицу, впервые в своей карьере принимают участие в чемпионате мира — величайшем футбольном празднике в истории человечества. Для большинства из них зеленые поля за океаном станут бесценной возможностью в несколько раз увеличить свою стоимость на трансферном рынке и попасть в поле зрения грандов мирового футбола. По единогласному мнению экспертов, именно среди этих молодых мастеров кожаного мяча в ближайшем будущем наверняка появятся новые обладатели «Золотого мяча», которые будут управлять игрой миллионов и достигнут великих результатов в мировом футболе.

Мнение спортивных обозревателей Замин:

Включение Аббосбека Файзуллаева в этот список является абсолютно справедливым решением. Его скорость на поле, неожиданные тонкие передачи и атакующий талант наверняка станут настоящей головной болью для защитников Колумбии, Португалии и ДР Конго, которые стали соперниками нашей сборной в группе «К». От всей души желаем Аббосбеку и всем нашим футболистам удачи и побед в предстоящих матчах!

Следите за каждой захватывающей секундой нашей национальной сборной на стадионах ЧМ-2026, магической игрой Аббосбека Файзуллаева, эксклюзивными спортивными новостями из-за океана и самыми оперативными и достоверными событиями мирового футбола вместе с нами на страницах Замин!

Аббосбек ФайзуллаевУзбекистанФИФАСШАТом Колломосс
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сборная Австрии одержала уверенную победу над ИорданиейСборная Австрии одержала уверенную победу над ИорданиейСегодня, 06:34Сборная Узбекистана выйдет на поле в белой форме в матче против КолумбииСборная Узбекистана выйдет на поле в белой форме в матче против КолумбииСегодня, 06:27Сегодня на ЧМ-2026 пройдут четыре важных и интересных матчаСегодня на ЧМ-2026 пройдут четыре важных и интересных матчаСегодня, 05:55Скалони восхищен мастерством Месси в матче против АлжираСкалони восхищен мастерством Месси в матче против АлжираСегодня, 05:42Лионель Месси раскрыл шокирующую правду о РоналдуЛионель Месси раскрыл шокирующую правду о РоналдуСегодня, 05:34Смотрите голы в матче Франция — Сенегал (видео)Смотрите голы в матче Франция — Сенегал (видео)Сегодня, 05:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Спор вокруг пенальти с участием Абдукодир Хусанов разгорается с новой силой
Спор вокруг пенальти с участием Абдукодир Хусанов разгорается с новой силой