Аббосбек Файзуллаев попал в список звезд, которые должны засиять на чемпионате мира
Чемпионат мира по футболу 2026 года, который примут стадионы трех крупных стран за океаном — США, Мексики и Канады, станет не только ареной ожесточенной борьбы грандов, но и уникальной величественной сценой для открытия новых имен, молодых талантов и будущих суперзвезд мирового футбола. С началом этого престижного турнира, находящегося в центре внимания всей планеты, международные спортивные СМИ и авторитетные аналитические центры начали прогнозировать, какие молодые футболисты могут засиять на этом глобальном форуме. В частности, известный английский журналист Том Колломосс, имеющий вес в мире футбола, составил специальный рейтинг 32 самых перспективных и уникальных молодых талантов, которые, как ожидается, полностью раскроют свой потенциал и выйдут на большую сцену в ходе текущего мундиаля.
Аббосбек Файзуллаев — признанный во всем мире узбекский алмаз!
Особым поводом для безграничной гордости и радости миллионов преданных болельщиков футбола в Узбекистане стало то, что в этот престижный международный список попал многообещающий лидер нашей национальной сборной, атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев который занял в нем достойное место. Журналист выразил большую уверенность в том, что талант 22-летнего футболиста и его магические действия на поле станут настоящим открытием этого чемпионата мира. Признание Файзуллаева в одном ряду с самыми дорогими молодыми звездами из таких футбольных держав, как Бразилия, Аргентина и Франция, является очередной огромной победой системы подготовки узбекского футбола на международном уровне.
В следующей официальной спортивно-аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с полным списком ТОП-32 молодых талантов, которые впервые принимают участие в ЧМ-2026 и, по мнению Тома Колломосса, способны создать переломный момент в мировом футболе:
Порядок
Имя и фамилия футболиста
Национальная сборная
Возраст футболиста
Статус на турнире
1
Базумана Туре
🇨🇮 Кот-д'Ивуар
20 лет
Дебютант чемпионата мира
2
Калеб Иренки
🇬🇭 Гана
20 лет
Дебютант чемпионата мира
3
Хильберто Мора
🇲🇽 Мексика
17 лет
Дебютант чемпионата мира
4
Райан
🇧🇷 Бразилия
19 лет
Дебютант чемпионата мира
5
Ян Диоманде
🇨🇮 Кот-д'Ивуар
19 лет
Дебютант чемпионата мира
6
Керим Алайбегович
🇧🇦 Босния и Герцеговина
18 лет
Дебютант чемпионата мира
7
Андреас Шельдеруп
🇳🇴 Норвегия
22 года
Дебютант чемпионата мира
8
Хоэль Ордоньес
🇪🇨 Эквадор
22 года
Дебютант чемпионата мира
10
Нико Пас
🇦🇷 Аргентина
21 год
Дебютант чемпионата мира
11
Валентин Барко
🇦🇷 Аргентина
21 год
Дебютант чемпионата мира
12
Билал Аль-Ханнус
🇲🇦 Марокко
21 год
Дебютант чемпионата мира
13
Уоррен Заир-Эмери
🇫🇷 Франция
20 лет
Дебютант чемпионата мира
14
Паул Ваннер
🇦🇹 Австрия
20 лет
Дебютант чемпионата мира
15
Йохан Манзамби
🇨🇭 Швейцария
20 лет
Дебютант чемпионата мира
16
Алессандро Чиркати
🇦🇺 Австралия
22 года
Дебютант чемпионата мира
17
Эндрик
🇧🇷 Бразилия
19 лет
Дебютант чемпионата мира
18
Натан Салиба
🇨🇦 Канада
22 года
Дебютант чемпионата мира
19
Самир Аль-Мурабит
🇲🇦 Марокко
20 лет
Дебютант чемпионата мира
20
Хулио Энсисо
🇵🇾 Парагвай
22 года
Дебютант чемпионата мира
21
Джан Узун
🇹🇷 Турция
20 лет
Дебютант чемпионата мира
22
Лука Вушкович
🇭🇷 Хорватия
19 лет
Дебютант чемпионата мира
23
Петар Сучич
🇭🇷 Хорватия
22 года
Дебютант чемпионата мира
24
Мбекезели Мбокази
🇿🇦 ЮАР
20 лет
Дебютант чемпионата мира
25
Йенс Кастроп
🇰🇷 Южная Корея
22 года
Дебютант чемпионата мира
26
Эсмир Байракатаревич
🇧🇦 Босния и Герцеговина
21 год
Дебютант чемпионата мира
27
Ибрагим Маза
🇩🇿 Алжир
20 лет
Дебютант чемпионата мира
28
Ибрагим Мбайе
🇸🇳 Сенегал
18 лет
Дебютант чемпионата мира
29
Аббосбек Файзуллаев
🇺🇿 Узбекистан
22 года
Дебютант чемпионата мира
30
Коджо Пепрах Оппонг
🇬🇭 Гана
22 года
Дебютант чемпионата мира
31
Густаво Пуэрта
🇨🇴 Колумбия
22 года
Дебютант чемпионата мира
32
Аюб Буадди
🇲🇦 Марокко
18 лет
Дебютант чемпионата мира
Первые шаги на пороге большого футбола
Самым важным и примечательным аспектом опубликованного списка является то, что все 32 футболиста, вошедшие в таблицу, впервые в своей карьере принимают участие в чемпионате мира — величайшем футбольном празднике в истории человечества. Для большинства из них зеленые поля за океаном станут бесценной возможностью в несколько раз увеличить свою стоимость на трансферном рынке и попасть в поле зрения грандов мирового футбола. По единогласному мнению экспертов, именно среди этих молодых мастеров кожаного мяча в ближайшем будущем наверняка появятся новые обладатели «Золотого мяча», которые будут управлять игрой миллионов и достигнут великих результатов в мировом футболе.
Мнение спортивных обозревателей Замин:
Включение Аббосбека Файзуллаева в этот список является абсолютно справедливым решением. Его скорость на поле, неожиданные тонкие передачи и атакующий талант наверняка станут настоящей головной болью для защитников Колумбии, Португалии и ДР Конго, которые стали соперниками нашей сборной в группе «К». От всей души желаем Аббосбеку и всем нашим футболистам удачи и побед в предстоящих матчах!
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