Колсков выразил большую надежду на выход Узбекистана в плей-офф

·54·Спорт
Колсков выразил большую надежду на выход Узбекистана в плей-офф

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который принимают три крупных государства Северной Америки — США, Канада и Мексика, превращается в настоящий футбольный праздник для всей планеты. В этом глобальном мундиале, где впервые в истории примут участие 48 сильнейших национальных сборных, сборная Узбекистана, дебютирующая на таком уровне, попала в группу «К». За путевку в плей-офф нашим футболистам предстоит вести настоящие сражения на выживание против представителей Колумбии, Португалии и Демократической Республики Конго. Накануне завтрашнего стартового и крайне важного матча против Колумбии известные и опытные международные специалисты продолжают высказывать свои теплые и весомые мнения о возможностях наших представителей.

Колсков: «В Узбекистане существует сильная футбольная школа и богатые традиции»

Почетный президент Российского футбольного союза, эксперт, пользующийся большим авторитетом в мировом футболе Вячеслав Колсков, высоко оценил узбекистанский футбол, говоря об участии и потенциале нашей национальной сборной в этом престижном турнире. Специалист отметил, что узбекистанский футбол обладает богатой историей и сформированной системой.

«Если сегодня такие сборные, как Кабо-Верде, Австралия или Новая Зеландия, уверенно выступают на главной сцене чемпионата мира, то почему Узбекистан с его богатыми традициями не может показать свой уровень на этом великом форуме? Более того, в Узбекистане есть сильная футбольная академия и школа, такая как «Пахтакор», получившая признание не только в Азии, но и в мире. Радует тот факт, что в составе команды собрано множество талантливых воспитанников своей школы», — признал почетный президент системное развитие в нашей стране.

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с историческим форматом ЧМ-2026, составом группы «К», в которой находятся наши представители, и экспертным заключением Вячеслава Колскова:

Хозяева и формат турнира

Соперники Узбекистана в группе «К»

Главное преимущество футбола нашей страны

Главная надежда эксперта от предстоящих игр

США, Канада и Мексика



• Впервые в истории 48 команд


• В центре внимания миллионов

Колумбия


• Португалия


• ДР Конго

Сильная футбольная школа, такая как «Пахтакор» и большое количество собственных воспитанников

Способность сборной Узбекистана бороться за выход в плей-офф до самого конца

К цели без лишнего давления: выход в плей-офф — реальная задача

Продолжая свою речь, Вячеслав Колсков напомнил о необходимости избавить болельщиков и футболистов от излишнего психологического давления. По его мнению, от команды-дебютанта не стоит ждать невероятных сенсаций уже в первом турнире, однако состав и внутренний потенциал позволяют нашим представителям ставить перед собой высокие цели.

Опытный руководитель выразил уверенность в сегодняшнем потенциале узбекистанского футбола и надежду на то, что «Белые волки» окажут достойное сопротивление сильным соперникам в групповом этапе и будут сражаться до конца за путевку в следующий этап — плей-офф. Это, безусловно, придаст нашим футболистам дополнительную силу и мотивацию.

Мнение спортивных обозревателей Замин:

Эти слова почетного деятеля российского футбола являются ярким примером международного уважения к нашим парням. Если мы не будем бояться таких именитых соперников, как Колумбия и Португалия, и будем опираться на традиции нашей местной школы и командную самоотдачу, то команда во главе с Эльдором Шомуродовым сможет подарить нашим болельщикам незабываемые моменты радости на пути к плей-офф. Желаем нашим соотечественникам только победы в предстоящем историческом матче!

Следите за каждым историческим матчем нашей национальной сборной на стадионах ЧМ-2026, эксклюзивными спортивными новостями из Мехико, Нью-Йорка и Ванкувера, а также самыми оперативными и надежными новостями мирового футбола всегда на страницах Замин вместе с нами!

УзбекистанВячеслав КолосковПахтакорСШАКолумбия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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