Перед матчем сборной Узбекистана против Колумбии на групповом этапе ЧМ-2026 различные специалисты делятся своими прогнозами и анализом. Возможности нашей национальной команды на историческом мундиале вызывают большой интерес не только в Узбекистане, но и среди зарубежного футбольного сообщества.

Одним из таких мнений поделился Александр Гацкан, один из легенд российского клуба «Ростов». Он отметил, что уделяет особое внимание участию сборной Узбекистана в чемпионате мира и будет следить за всеми матчами команды.

Для Гацкана есть еще одна важная причина интереса к национальной команде Узбекистана. Он играл в «Ростове» вместе с узбекским нападающим Эльдором Шомуродовым. Поэтому бывший футболист не скрыл, что на ЧМ-2026 будет болеть прежде всего за своего бывшего партнера по команде.

Эльдор Шомуродов за время выступления в «Ростове» проявил себя как трудолюбивый, полезный в командной игре и опасный в линии атаки футболист. Гацкан также является одним из тех игроков, кто близко знаком с его потенциалом.

Специалист осторожно оценил шансы Узбекистана в группе. По его мнению, для выхода в следующий этап наша национальная команда будет бороться, прежде всего, за третье место.

«Думаю, они будут бороться за третье место в группе», — сказал Александр Гацкан в беседе с журналистами.

Эта оценка была дана с учетом того, что Узбекистану предстоит встретиться в группе с непростыми соперниками. «Белые волки» сразятся с Колумбией, Португалией и Демократической Республикой Конго. Все три соперника обладают своим стилем, высокой физической подготовкой и международным опытом.

В то же время новый формат турнира позволяет некоторым командам, занявшим третье место, также пройти в стадию плей-офф. Поэтому третье место, упомянутое Гацканом, может стать практически значимой целью для Узбекистана.

Первый матч против Колумбии имеет очень важное значение на этом пути. Любой положительный результат в историческом дебюте придаст футболистам уверенности и улучшит психологическое состояние команды перед последующими сражениями.

Намерение Александра Гацкана посмотреть все игры Узбекистана также свидетельствует о международном интересе вокруг нашей национальной сборной. В частности, естественно, что бывшие партнеры и тренеры Эльдора Шомуродова будут с особым вниманием следить за его действиями на чемпионате мира.

Для Узбекистана ЧМ-2026 — это не просто участие. Это долгожданная историческая возможность, новый этап национального футбола и большая сцена для демонстрации своего потенциала всему миру.

Как отметил Гацкан, борьба за третье место в группе будет непростой. Однако наша национальная команда обладает сплоченностью, огромной мотивацией и характером бороться до конца. Болельщики же ждут от футболистов смелой, дисциплинированной и отважной игры.

Теперь все внимание будет приковано к историческому матчу против Колумбии. Узбекистан постарается показать свои возможности на поле и добиться результата, который превзойдет ожидания экспертов.