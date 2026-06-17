По какому телеканалу можно посмотреть матч Узбекистан — Колумбия

Настал великий день, которого долгие годы ждали узбекистанские футбольные болельщики, мечта поколений! Завтра в истории спорта нашей страны откроется новая золотая страница. Национальная сборная Узбекистана по футболу впервые в своей истории выйдет на поле финального этапа чемпионата мира. Наши представители в рамках 1-го тура группы «К» «Мундиаля» сразятся с одной из сильнейших команд Южной Америки — сборной Колумбии.

Неудивительно, что взоры и сердца всего узбекского народа будут устремлены на зеленые поля далекой Мексики. Этот матч будет запечатлен в летописях как истинно историческое событие для футбола нашей родины.

Легендарный стадион «Ацтека» и английское судейство

Это историческое столкновение пройдет на одном из самых священных и знаменитых мест мирового футбола — легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, столице Мексики, где побеждали такие гении, как Пеле и Марадона. На такой величественной арене от наших футболистов потребуется железная воля, чтобы преодолеть волнение.

Управлять этим ответственным матчем по поручению Международной федерации футбола (ФИФА) доверили судейской бригаде во главе с опытным арбитром, звездой английской Премьер-лиги Энтони Тейлором. Надеемся, что английское судейство обеспечит высокий уровень и справедливость поединка.

В специальной спортивной таблице-превью ниже вы можете ознакомиться с важнейшими деталями этого исторического матча, соперниками по группе и временем игры:

Первый исторический шаг Трансляция и время Состав группы «К» Главные детали ЧМ-2026 • Соперник: Сборная Колумбии

• Стадион: «Ацтека» (Мексика)

• Главный судья: Энтони Тейлор • Дата: 18 июня (четверг)

• Время Ташкента: В 07:00

• Телеканал: «Зо‘р ТВ» • Узбекистан

• Колумбия

• Португалия

• Конго ДР • Сроки: 11 июня – 19 июля

• Хозяева: США, Канада, Мексика

• Действующий чемпион: Аргентина

Не пропустите утренний эфир — желаем удачи нашей национальной сборной!

Стоит напомнить, что матчи чемпионата мира по футболу 2026 года проходят с 11 июня по 19 июля текущего года на полях трех крупных государств Северной Америки — США, Канады и Мексики. Действующим обладателем титула и победителем мирового первенства является сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси. В нашей группе нашим представителям противостоят не только Колумбия, но также гранд Европы Португалия и жесткая команда из Африки — сборная Конго ДР.

Поэтому каждое очко и каждый забитый гол в первом матче на пути выхода из группы будут на вес золота. Историческое противостояние по ташкентскому времени начнется завтра, 18 июня рано утром, в 07:00 Болельщики нашей страны смогут посмотреть этот захватывающий и напряженный матч в прямом эфире (с английским и местным комментарием) по телеканалу «Зо‘р ТВ».

Добрые пожелания спортивных аналитиков Замин: Желаем, чтобы первый шаг нашей национальной сборной на чемпионате мира был благополучным и победным. Пусть молитвы и поддержка миллионов соотечественников, которые пожертвуют утренним сном, чтобы собраться у экранов телевизоров, придадут нашим ребятам дополнительных сил. Вперед, Узбекистан, к победе!

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