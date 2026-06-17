Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе: очередное чудо аргентинской звезды

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил исторический результат в матче против Алжира (3:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026. В игре, прошедшей в Канзас-Сити, нападающий «Интер Майами» забил три мяча, оформив хет-трик. Благодаря этому достижению он сравнялся с Мирославом Клозе, который лидирует в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Об этом сообщает Goal.com .

Лионель Месси, которому на следующей неделе исполнится 39 лет, по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры на поле. В интервью изданию ESPN футболист поделился секретами того, как ему удается так долго оставаться в отличной спортивной форме. По его словам, сейчас он смотрит документальный сериал о легенде тенниса Рафаэле Надале и черпает в этом огромную мотивацию.

Рафаэль Надаль и бесконечная страсть

«Сейчас я получаю удовольствие от игры, чувствую себя очень счастливым на поле. Я люблю футбол с детства и всегда стараюсь выкладываться на полную. Сейчас мы смотрим сериал о Рафаэле Надале, и я равняюсь на него — стремлюсь отдавать все свои силы и наслаждаться тем, что делаю», — сказал Месси после матча.

Этот хет-трик вывел Месси в один ряд с немцем Мирославом Клозе. Также в этом списке значатся бразилец Роналдо и Килиан Мбаппе, который в тот день отметился двумя голами. Однако капитан сборной Аргентины подчеркнул, что не придает излишнего значения рекордам, считая их всего лишь статистикой.

Современный футбол и трудная победа

Несмотря на то, что счет выглядит крупным, Месси признал, что матч против Алжира был непростым. По его мнению, в настоящее время на международной арене не осталось слабых команд. Он отметил, что особенно в первом тайме Аргентине было трудно контролировать мяч.

«У Алжира динамичные и качественные футболисты. Мы пытались контролировать игру, но столкнулись с проблемами во владении мячом. Это показывает, что к чемпионату мира все команды подготовились очень хорошо. Никто не отдаст победу просто так», — добавил нападающий.

Лионель Месси также вспомнил свой долгий и тернистый путь в национальной команде. Он признал, что после победы на ЧМ-2022 в Катаре и успехов в Кубке Америки отношение к футболу в Аргентине полностью изменилось, и команда под руководством Лионеля Скалони переживает золотой век.