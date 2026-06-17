Вопрос с контрактом Кристиана Пулишича и «Милана»: футболисту дали совет по трансферу

Лидер сборной США и нападающий клуба «Милан» Кристиан Пулишич сейчас переживает важный этап в своей карьере. Футболист находится в центре внимания не только в чемпионате Италии, но и на чемпионате мира 2026 года, который проходит на его родине. Неопределенность вокруг его действующего контракта с клубом вызывает различные слухи на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывший вратарь сборной США Кейси Келлер в интервью Goal.com поделился своими мыслями о будущем Пулишича. По словам Келлера, футболист сейчас имеет отличную возможность проявить себя, однако при переходе в новый клуб ему следует быть осторожным. Он посоветовал Пулишичу остаться в таком престижном клубе, как «Милан», или выбрать команду, которая будет полностью в нем уверена.

Трансферный рынок и детали контракта

На данный момент контракт Кристиана Пулишича с «Миланом» действует до лета 2027 года. Несмотря на это, на «Сан-Сиро» еще не достигнуто окончательное соглашение о продлении контракта. Эта ситуация вызывает интерес у ряда клубов английской Премьер-лиги. Вариант возвращения в Британию остается открытым для футболиста, который ранее становился победителем Лиги чемпионов в составе «Челси».

В клубе «Милан» также ожидаются серьезные изменения. В то время как на пост главного тренера вместо Массимилиано Аллегри может прийти бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, планы нового тренера могут напрямую повлиять на будущее Пулишича. По мнению Келлера, Пулишич нашел комфортную среду после трудностей в «Челси», и ему стоит хорошо подумать, прежде чем ее покидать.

Участие в чемпионате мира и физическое состояние

Несмотря на легкую травму, полученную в матче сборной США против Парагвая (4:1), Пулишич вернулся к тренировкам. Врачи сборной и тренерский штаб осторожно готовят его к следующим играм. Для команды под руководством Маурисио Почеттино присутствие Пулишича на поле имеет стратегическое значение, так как он является главной движущей силой команды.

По словам Кейси Келлера, Пулишич сейчас находится в состоянии «витрины» (шоп виндов). То есть каждое его действие на чемпионате мира отслеживается скаутами крупных клубов. Однако Келлер призвал футболиста не спешить: «Мы знаем, что нынешний «Милан» — это не та мощная команда 90-х, но он все равно остается одним из величайших клубов мира. Начинать всё с нуля не всегда выгодно», — говорит бывший голкипер.

Следующие шаги Пулишича ожидаются с большим интересом как на клубном, так и на уровне сборной. Если футболист не подпишет новый контракт с «Миланом», в ближайшее трансферное окно он неизбежно станет главным объектом борьбы между европейскими грандами. А пока все внимание сосредоточено на успешном участии в домашнем мундиале.