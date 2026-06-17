Неймар вернулся к тренировкам: звезда сборной Бразилии восстанавливается после травмы

·41·Спорт
Неймар вернулся к тренировкам: звезда сборной Бразилии восстанавливается после травмы

Лидер и главная звезда сборной Бразилии Неймар сделал важный шаг в процессе восстановления после травмы. После длительного перерыва нападающий впервые появился на тренировочном поле, что вселяет большую надежду в болельщиков «Селесао». Возвращение футболиста в строй, несомненно, окажет положительное влияние на психологическое состояние команды перед турниром. Об этом сообщает Goal.com сообщает в новости.

По сообщению издания ESPN, Неймар впервые провел индивидуальные занятия на травяном поле на базе в Мористтауне, штат Нью-Джерси, США. До этого момента он занимался исключительно восстановительными процедурами в тренажерном зале. Нападающий, который не выходил на поле в течение месяца из-за повреждения мышцы правого голени, теперь приступил к беговым упражнениям.

Конфедерация футбола Бразилии (КБФ) выступила с оптимистичным заявлением о состоянии футболиста. Согласно официальным данным, Неймар перешел на следующий этап восстановления. На опубликованных видеокадрах видно, как бывшая звезда «Барселоны» и «ПСЖ» выполняет физические нагрузки под контролем тренерского штаба.

План восстановления и групповой этап

Неймар получил повреждение мышцы второй степени 17 мая, выступая за «Сантос». Несмотря на это, главный тренер Карло Анчелотти решил включить его в окончательную заявку. Врачи сейчас готовят футболиста с осторожностью, так как преждевременные высокие нагрузки могут привести к рецидиву травмы.

Как пишут бразильские СМИ, медицинский штаб придерживается долгосрочного плана. Основная цель — привести 34-летнего нападающего в полную готовность к стадии плей-офф. Это означает, что Неймар пропустит оставшиеся матчи группового этапа против Гаити и Шотландии.

Карло Анчелотти подчеркнул, что значимость Неймара для команды не ограничивается только его действиями на поле. По мнению тренера, присутствие опытного футболиста в лагере является примером и дополнительным источником мотивации для молодых игроков. Анчелотти ожидает, что со следующей недели звездный нападающий присоединится к общим групповым тренировкам.

Напомним, что в последнем товарищеском матче сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко со счетом 1:1. В той встрече Неймар находился на скамейке запасных, но не был включен в протокол матча. Теперь вся страна ждет возвращения своего героя на поле, чтобы он повел команду к чемпионству.

НеймарБразилияФутболТравмаКарло Анчелотти
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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