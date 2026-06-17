Конфликт «Барселоны» и «Атлетико Мадрид» из-за Хулиана Альвареса: барьер в 500 миллионов евро

В испанском футболе разгорается новый трансферный скандал. Каталонская «Барселона» столкнулась с серьезным сопротивлением в попытке заполучить аргентинского нападающего Хулиана Альвареса. По сообщению Goal.com, президент «Атлетико Мадрид» Энрике Сересо резко ответил на интерес каталонцев, заявив, что не пойдет на уступки в вопросе стоимости футболиста. Об этом Goal.com сообщает в своей публикации.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассматривает аргентинского форварда как достойного преемника основного бомбардира команды Роберта Левандовски. Однако руководство мадридского клуба укрепило свою позицию о нежелании продавать звезду, практически закрыв двери для переговоров. Эта ситуация еще больше накаляет отношения между двумя гигантами.

Отступные в 500 миллионов евро

В то время как руководство «Барселоны» готовит заманчивое предложение из 135 миллионов евро плюс дополнительные бонусы за Хулиана Альвареса, Энрике Сересо переложил все давление на каталонский клуб. Президент подчеркнул, что сторона, желающая заполучить игрока, должна полностью выплатить сумму отступных (релеасе клаусе), прописанную в его контракте, которая составляет 500 миллионов евро.

«Хулиан — игрок «Атлетико Мадрид». Кто хочет его купить, пусть смотрит в пункт контракта. Если есть интерес, заплатят эту сумму и заберут его, в противном случае — нет. Похоже, это становится главной темой летнего трансферного окна, но ситуация не изменится», — отметил Сересо в интервью изданию Эл Десмаркуе.

«Информационная война» между клубами

Ситуация вокруг трансфера обострилась не только в финансовом, но и в этическом плане. «Атлетико Мадрид» недавно опубликовал пародийные видео с участием звезд «Барселоны» Ламине Ямаля и Педри, иронизируя над соперником. Мадридцы обвиняют каталонский клуб в использовании «пропагандистской машины» и намеренном распространении ложных слухов, чтобы сбить цену на Хулиана Альвареса.

В официальном заявлении клуба призвали болельщиков не верить любым новостям, связанным с «Барселоной». Столь открытая враждебность свидетельствует о том, что любые будущие официальные переговоры между клубами будут проходить в токсичной атмосфере.

Интересно, что в борьбе за Хулиана Альвареса участвует не только «Барселона». По имеющимся данным, «Реал Мадрид» также вышел с огромным предложением в 150 миллионов евро, однако «Атлетико» ответил отказом и своему заклятому сопернику. Говорят, что Альварес стал главной целью Флорентино Переса для нового проекта «галактикос».

Пока что «Барселона», несмотря на финансовые трудности, надеется склонить «Атлетико» к сделке с предложением в 135 миллионов евро. Однако жесткая позиция мадридского клуба и требование в 500 миллионов евро сводят вероятность этого трансфера практически к нулю.