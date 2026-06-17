Судейский скандал вокруг Лионеля Месси: хет-трик на ЧМ и вопрос о красной карточке

·64·Спорт
Судейский скандал вокруг Лионеля Месси: хет-трик на ЧМ и вопрос о красной карточке

В открывающем матче чемпионата мира сборная Аргентины уверенно одержала победу над Алжиром со счетом 3:0. Однако судейский скандал вокруг Лионеля Месси, ставшего героем встречи, вызывает больше обсуждений, чем сам результат игры. Несмотря на то, что звезда «Интер Майами» оформила исторический хет-трик, многие эксперты считают, что он должен был досрочно покинуть поле. Об этом сообщает Goal.com .

Самый спорный эпизод матча произошел, когда восьмикратный обладатель «Золотого мяча» столкнулся с алжирским защитником Аиссой Манди. Месси открыто ударил соперника шипами по голени. Этот грубый поступок вызвал резкое недовольство на скамейке запасных Алжира и в социальных сетях. Удивительно, что главный арбитр Симон Марциняк не показал даже желтую карточку, а система VAR не сочла нужным вмешаться в ситуацию.

Эксперты и двойные стандарты в судействе

Данный инцидент вновь вывел на повестку дня теории о предоставлении судьями особых привилегий крупным звездам футбола. Эксперты ESPN ФК Але Морено и Недум Онуоха не скрывали своего изумления решением арбитров. Морено оценил этот эпизод как «100-процентную красную карточку», намекнув, что президент ФИФА Джанни Инфантино также был заинтересован в том, чтобы Месси остался в игре.

«Это была абсолютная красная карточка. Такие ситуации подтверждают разговоры о том, что к великим футболистам относятся иначе. Мы даже видели разочарование на лице Джанни Инфантино, когда вратарь Лука Цидан отразил удар Месси. Это уже не просто спорт, а похоже на защиту интересов определенной звезды», — подчеркнул Морено.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Недум Онуоха согласился с этими мыслями. По его словам, комментаторы вместо того, чтобы обратить внимание на серьезность ситуации, были заняты похвалой активности Месси. По мнению Онуохи, сам Месси понял, что совершил ошибку, и заметно занервничал на поле, но невнимательность судей спасла его от наказания.

Наибольшие вопросы вызывает тот факт, что арбитр Симон Марциняк даже не подошел к монитору, чтобы просмотреть эпизод. Хотя современные технологии были внедрены именно для исправления таких грубых ошибок, в матче с участием действующих чемпионов мира они почему-то «не сработали». Это усиливает сомнения в прозрачности турнира.

Таким образом, хотя Аргентина и начала турнир с победы, в тени этого триумфа осталась серьезная проблема, связанная с судейской этикой. Для Лионеля Месси этот матч запомнится как вечер рекордов, но для футбольного сообщества он стал очередным горьким уроком о «привилегиях звезд».

Лионель МессиАргентинаЧемпионат мираVARФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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