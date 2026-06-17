Наденет ли Лука Модрич снова форму Реал Мадрида? Давор Шукер сделал неожиданное заявление

Легенда хорватского футбола Давор Шукер отметил, что опытный полузащитник Лука Модрич в следующей главе своей карьеры обязательно вернется в стан Реал Мадрида. Эта новость о будущем хорватской звезды, который в настоящее время защищает цвета итальянского клуба Милан, вызвала большой интерес среди спортивного сообщества. Об этом сообщает Goal.com новость сообщает.

В интервью программе «Ла Трибу» на РадиоМАРКА Шукер заявил, что возвращение Модрича в Мадрид почти предопределено. По его словам, столица Испании всегда будет дорога футболисту, проведшему 597 матчей за «сливочных». Издание Goal.com, подтверждая эту информацию, обратило внимание на то, что контракт игрока с Миланом подходит к концу.

Планы после чемпионата мира

Будущее Луки Модрича во многом зависит от результатов приближающегося чемпионата мира. По словам Давора Шукера, сейчас футболист сосредоточил все свое внимание на важных матчах национальной сборной против Англии, Панамы и Ганы. «Он обязательно вернется, но в каком статусе — пока не могу сказать», — добавил бывший нападающий.

Для болельщиков Реал Мадрида Модрич — не просто футболист, а символ самого успешного периода в истории клуба. Существуют предположения, что его возвращение на «Сантьяго Бернабеу» может произойти не только в качестве игрока, но и в руководстве клуба или тренерском штабе. Шукер с улыбкой ответил на эти вопросы, предпочтя сохранить детали в секрете.

Достижения Модрича в составе Реал Мадрида впечатляют:

6-кратный победитель Лиги чемпионов;

4-кратный чемпион Испании;

5-кратный обладатель Суперкубка УЕФА;

4-кратный победитель Клубного чемпионата мира.

Кроме того, в 2018 году он закрепил свой легендарный статус, получив «Золотой мяч», награды лучшего футболиста года по версии ФИФА и лучшего игрока УЕФА. Его возвращение в Мадрид, несомненно, станет огромной школой опыта для молодых полузащитников клуба.

На данный момент Модрич продолжает демонстрировать свое мастерство в составе Милана в итальянской Серии А. Однако футбольный мир с нетерпением ждет завершения чемпионата мира и официального объявления о возвращении хорватского «маэстро» в Мадрид. Этот трансфер или возвращение обещает стать одним из самых эмоциональных событий года в спорте.