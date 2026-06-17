Что нужно знать о сборной Колумбии, сопернике Узбекистана

Сборная Колумбии, которая выйдет на поле против нашей национальной команды в дебютном матче чемпионата мира, является одним из грандов футбольного мира с богатой историей и мощным составом. Опытные звезды, хорошо знакомые болельщикам по «Мундиалям» 2014 и 2018 годов, до сих пор остаются основным фундаментом и костяком этой команды. Большинство из них прибыли на поля Северной Америки, чтобы принять участие в третьем чемпионате мира в своей карьере.

Команда тактически очень сбалансирована, а их основная игра строится вокруг позиции знаменитой «десятки» и капитана команды.

Лидерство Хамеса Родригеса и форма звезды «Баварии»

Бесспорной главной фигурой и настоящим дирижером сборной Колумбии на поле является Хамес Родригес. Тактическая схема 4-2-3-1, выбранная главным тренером, адаптирована именно под креативные действия Родригеса. На флангах действует главное оружие и основная «машина голов» команды — Луис Диас. Интересно, что 29-летний вингер, проведший великолепный и яркий сезон в немецком клубе «Бавария», в футболке сборной пока не может продемонстрировать столь же высокого уровня содержательной игры, как в клубе.

Отбор на Мундиаль прошел для команды довольно тяжело и был полон неожиданных результатов. В ходе квалификации колумбийцы обыграли сильную Бразилию со счетом 2:1 и достойно отомстили Аргентине за поражение в финале Кубка Америки 2024 года. Однако после неожиданного поражения от Боливии (0:1) в команде начался внутренний кризис, и серия из 6 матчей без побед поставила их под угрозу вылета из турнира. Лишь крупные победы над Боливией и Венесуэлой в последних турах обеспечили им путевку на ЧМ. Неудачи в товарищеских матчах против Франции и Хорватии в марте до сих пор вызывают беспокойство у болельщиков.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с тактической схемой, тренерским штабом и основными звездами сборной Колумбии, которая стала первым соперником сборной Узбекистана:

Примерный состав (4-2-3-1) Тренер: Нестор Лоренсо Главная звезда: Луис Диас За кем следить и скрытый герой • Вратарь: Варгас

• Защита: Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика

• Полузащита: Риос, Лерма

• Атакующие полузащитники: Ариас, Родригес, Диас

• Нападающий: Суарес • 60 лет, бывший защитник «Суиндона».

• Первый Мундиаль в качестве главного тренера.

• Верный ученик Хосе Пекермана.

• Играл на ЧМ 1990 года в Аргентине. • 29 лет, вингер «Баварии» (Германия).

• Бывший футболист «Ливерпуля».

• Самый опасный источник голов Колумбии.

• Лучший бомбардир Кубка Америки 2021 года. • Андрес Гомес (24 года): Нападающий «Васко да Гама», быстрый и опасный.

• Джефферсон Лерма: Представитель «Кристал Пэлас», «двигатель», выполняющий всю черновую работу на поле.

Тренерская школа: «питомец» Пекермана Нестор Лоренсо

Руководит национальной сборной Колумбии опытный 60-летний специалист Нестор Лоренсо. Хотя это пятый чемпионат мира в его карьере, он впервые участвует в нем в качестве главного тренера. В 1990 году он играл на Мундиале в составе сборной Аргентины, а в качестве тренера долгие годы работал помощником легендарного Хосе Пекермана (в 2006 году в Аргентине, в 2014 и 2018 годах в Колумбии). Лоренсо так вспоминает неоценимую роль Пекермана в его тренерской карьере:

«Хосе был для меня не просто наставником, а близким человеком, почти как отец. С первых дней получения тренерской лицензии он пригласил меня в тренерский штаб национальной сборной. Он хорошо знал меня с юных лет, когда я еще играл в составе дубля клуба «Архентинос Хуниорс»».

Новая звезда с тяжелым детством и «двигатель» поля

Помимо Луиса Диаса, в составе Колумбии есть новое имя, на которое болельщикам стоит обратить особое внимание — Андрес Гомес. 24-летний нападающий клуба «Васко да Гама» успел заявить о себе, забив победный гол в ворота Мексики в своем дебюте за сборную. Годы его детства прошли в очень трудных и опасных условиях:

«Мое детство было очень тяжелым. На моих глазах были убиты несколько друзей, многие другие попали на криминальный путь. Но нашу семью из такой среды спас только футбол, мы всегда жили футболом», — говорит молодой талант.

Также в команде есть Джефферсон Лерма, который не всегда бросается в глаза, но выполняет самую тяжелую работу в центре поля. Этот футболист из «Кристал Пэлас» вместе с Ричардом Риосом удерживает баланс в центре. Если Риос отвечает за креатив и атаку, то задача Лермы — разрушать атаки соперника и закрывать свободные зоны.

Вывод спортивных обозревателей Замин: Сборная Колумбии напоминает опытный и слаженный механизм, где игроки понимают друг друга с полуслова. Умные передачи Хамеса Родригеса и стремительные атаки Луиса Диаса, безусловно, станут серьезным испытанием для защитников нашей национальной команды. Однако нестабильность соперника и последние неудачи дают нашим представителям хороший шанс отобрать у них очки. Желаем нашим парням удачи в этом историческом матче!

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