Себастьен Дезабр сделал неожиданное обещание перед матчем против Португалии

·32·Спорт
Себастьен Дезабр сделал неожиданное обещание перед матчем против Португалии

С началом группового этапа чемпионата мира на полях «Мундиаля» развернулись по-настоящему жаркие и бескомпромиссные сражения. Матчи первого тура группы «К» оказались в центре внимания не только миллионов футбольных болельщиков, но и опытных спортивных экспертов. В частности, перед важной игрой против гранда Европы, сборной Португалии, главный тренер национальной команды ДР Конго Себастьен Дезабр принял участие в пресс-конференции и поделился своими мыслями о предстоящем противостоянии.

49-летний опытный французский специалист высоко оценил силу и авторитет соперника, однако не стал скрывать, что его команда серьезно подготовилась к этому матчу и приготовила неожиданный сюрприз.

«Статус аутсайдера придает нам дополнительную силу»

Наставник национальной команды в ходе пресс-конференции особо подчеркнул, что в футболе возможен любой результат, а фаворитизм на бумаге не имеет никакого значения на поле:

«Игра миллионов прекрасна тем, что в ней нельзя гарантировать результат заранее. Да, сегодня всем очевидно, какая сборная является фаворитом, а какая — более слабой (аутсайдером). Мы выходим на поле как команда второго номера, но нам очень нравится действовать в такой позиции.

То, что мы начинаем свой путь на турнире против одной из самых сильных и умелых сборных мира, не оказывает на нас лишнего психологического давления. Ведь это всего лишь один из трех матчей в групповом этапе».

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с основной стратегией главного тренера ДР Конго Себастьена Дезабра на турнире ЧМ-2026, задачами в группе и тактическими целями:

План сборной ДР Конго

Главная цель на турнире

Тактика на завтрашний матч

Школа и возраст тренера

• Действия в полном отсутствии давления


• Эффективное использование роли аутсайдера


• Отсутствие страха перед звездами соперника

Следующий этап: Выход в плей-офф


Необходимые очки: Набрать 3 или 4 очка


Соперники: Португалия, Колумбия, Узбекистан

• Поддержание высокого уровня интенсивности


• Опора на физическое превосходство


• Борьба за каждый сантиметр поля

Имя: Себастьен Дезабр


Возраст: 49 лет


Гражданство: Французский специалист

«Наша цель — выход в плей-офф»

Высоко оценив возможности своих подопечных, французский специалист заявил, что в матчах против остальных соперников по группе, в частности против сборных Колумбии и Узбекистана, команда будет играть с таким же напором и интенсивностью:

«Наша основная задача на этом крупном турнире — успешно преодолеть барьер группового этапа и получить путевку в следующий раунд. Для этого нам необходимо набрать минимум три или четыре очка. Поэтому как в сегодняшней игре, так и в предстоящих противостояниях со сборными Колумбии и Узбекистана мы будем бороться за победу с той же высокой скоростью, физической мощью и сильным давлением (интенсивностью)».

Вывод спортивных обозревателей Замин:

Столь спокойные и рассудительные мысли главного тренера ДР Конго перед игрой свидетельствуют о том, что они подготовили серьезный сюрприз для европейского гранда. Желание физически мощных африканцев бесстрашно играть с высокой интенсивностью против Португалии станет отличной возможностью для нашей сборной Узбекистана, находящейся в этой же группе, оценить реальную силу соперников. Желаем представителям Африки красивой игры в сегодняшнем сложном матче!

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Себастьен ДесабрПортугалияДР Конго
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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