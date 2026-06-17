Конфликт между «Барселоной» и «Реал Мадридом» обострился: каталонцы требуют официальных мер

Отношения между двумя гигантами испанского футбола — «Барселоной» и «Реал Мадридом» — перешли с дипломатического уровня в стадию юридического противостояния. Каталонский клуб официально потребовал от руководства футбола страны принять решительные меры в отношении президента «Реал Мадрида» Флориантино Переса. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на заявление пресс-службы клуба. Об этом Goal.com сообщает в своем материале.

Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте направил официальные письма главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу, руководителю Королевской испанской футбольной федерации (РФЭФ) Рафаэлю Лусану, а также главе Технического комитета судей (КТА) Франсиско Сото. В письмах последние выступления Флориантино Переса оцениваются как серьезная атака на репутацию испанского футбола и независимость судейского корпуса.

Обвинения Переса и «дело Негрейры»

Причиной конфликта стали скандальные интервью Флориантино Переса, данные 12 и 13 мая. Глава мадридцев в своих выступлениях подчеркнул, что отношения с «Барселоной» полностью разорваны, объяснив это «системной коррупцией». Речь идет о том, что Перес вновь поднял вопрос о «деле Негрейры» — многолетнем скандале вокруг выплат каталонцев бывшему функционеру комитета судей.

Руководство «Барселоны» называет эти обвинения абсолютно необоснованными и ложными. По мнению клуба, подобные заявления не только наносят ущерб чести «сине-гранатовых», но и ставят под сомнение прозрачность всей системы профессионального футбола. В связи с этим функционеры клуба просят регулирующие органы дать правовую оценку данной ситуации и принять скоординированные меры.

Попытка скрыть спортивные неудачи?

Направляя письмо, Рафаэль Юсте подверг резкой критике действия Флориантино Переса. По его словам, за агрессивной риторикой президента «Реал Мадрида» стоит желание скрыть неудачи клуба в чемпионате страны за последние два года. Юсте назвал эти попытки «жалким и полным лжи маневром».

«Слова Флориантино Переса показались мне очень странными. Это очередная попытка замаскировать спортивные неудачи последних двух лет. Такие методы не приведут его ни к какому результату», — заявил вице-президент «Барселоны».

В настоящее время футбольное сообщество Испании ожидает реакции Ла Лиги и Федерации на данное обращение. Велика вероятность, что противостояние соперников по Эль-Класико продолжится не только на поле, но и в залах суда. Этот процесс, за которым следят и болельщики в Узбекистане, может повлиять на престиж испанского чемпионата в следующем сезоне.