Конфликт между «Барселоной» и «Реал Мадридом» обострился: каталонцы требуют официальных мер
Отношения между двумя гигантами испанского футбола — «Барселоной» и «Реал Мадридом» — перешли с дипломатического уровня в стадию юридического противостояния. Каталонский клуб официально потребовал от руководства футбола страны принять решительные меры в отношении президента «Реал Мадрида» Флориантино Переса. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на заявление пресс-службы клуба. Об этом Goal.com сообщает в своем материале.
Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте направил официальные письма главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу, руководителю Королевской испанской футбольной федерации (РФЭФ) Рафаэлю Лусану, а также главе Технического комитета судей (КТА) Франсиско Сото. В письмах последние выступления Флориантино Переса оцениваются как серьезная атака на репутацию испанского футбола и независимость судейского корпуса.
Обвинения Переса и «дело Негрейры»Причиной конфликта стали скандальные интервью Флориантино Переса, данные 12 и 13 мая. Глава мадридцев в своих выступлениях подчеркнул, что отношения с «Барселоной» полностью разорваны, объяснив это «системной коррупцией». Речь идет о том, что Перес вновь поднял вопрос о «деле Негрейры» — многолетнем скандале вокруг выплат каталонцев бывшему функционеру комитета судей.
Руководство «Барселоны» называет эти обвинения абсолютно необоснованными и ложными. По мнению клуба, подобные заявления не только наносят ущерб чести «сине-гранатовых», но и ставят под сомнение прозрачность всей системы профессионального футбола. В связи с этим функционеры клуба просят регулирующие органы дать правовую оценку данной ситуации и принять скоординированные меры.
Попытка скрыть спортивные неудачи?Направляя письмо, Рафаэль Юсте подверг резкой критике действия Флориантино Переса. По его словам, за агрессивной риторикой президента «Реал Мадрида» стоит желание скрыть неудачи клуба в чемпионате страны за последние два года. Юсте назвал эти попытки «жалким и полным лжи маневром».
«Слова Флориантино Переса показались мне очень странными. Это очередная попытка замаскировать спортивные неудачи последних двух лет. Такие методы не приведут его ни к какому результату», — заявил вице-президент «Барселоны».
В настоящее время футбольное сообщество Испании ожидает реакции Ла Лиги и Федерации на данное обращение. Велика вероятность, что противостояние соперников по Эль-Класико продолжится не только на поле, но и в залах суда. Этот процесс, за которым следят и болельщики в Узбекистане, может повлиять на престиж испанского чемпионата в следующем сезоне.
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