Первое радикальное решение Юргена Клоппа: главный тренер РБ Лейпциг отправлен в отставку
Один из ведущих клубов немецкой Бундеслиги, РБ Лейпциг, объявил о неожиданном решении: главный тренер команды Оле Вернер был освобожден от своей должности после года работы. Несмотря на то, что в завершившемся сезоне команда завоевала путевку в Лигу чемпионов, руководство клуба заявило о неудовлетворенности темпами развития. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.
Данное изменение проводится в рамках новой стратегии Юргена Клоппа, который возглавил руководство футбольными операциями в системе Red Булл. По информации Goal.com, вместе с Оле Вернером команду покинули и его помощники Патрик Кольманн и Том Сиксон. Спортивный директор клуба Марсель Шефер подчеркнул, что команде необходим новый тактический подход и новый этап развития.
Новый тренер: возвращение Мартина ДемикелисаРуководство РБ Лейпциг не стало долго искать замену Вернеру. Ожидается, что новым главным тренером клуба будет назначен аргентинец Мартин Демикелис, бывший защитник мюнхенской «Баварии». По данным Sky Sport, «Лейпциг» готов выплатить компенсацию в размере 2,5 миллионов евро, чтобы переманить специалиста из испанского клуба «Мальорка».
45-летний Мартин Демикелис не чужд немецкому футболу. Он много лет выступал за «Баварию», а позже работал тренером в молодежной системе этого клуба. Его успешная карьера в «Ривер Плейте» и взгляды на современный футбол привлекли внимание Юргена Клоппа и руководства Red Булл.
В настоящее время переговоры между сторонами вступили в завершающую стадию. Ожидается подписание контракта с Демикелисом до 2028 года. Для этого специалиста это станет первым серьезным испытанием в Бундеслиге, так как РБ Лейпциг ставит высокие цели не только в чемпионате Германии, но и на международной арене.
Данное назначение рассматривается как начало больших перемен в системе Red Булл. Новое руководство под руководством Юргена Клоппа намерено сформировать уникальную тактическую идентичность команды к сезону 2026-2027. Хотя эта новость стала неожиданностью для болельщиков РБ Лейпциг, эксперты верят, что приход аргентинского тренера вдохнет в команду новую жизнь.
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