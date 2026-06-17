Первое радикальное решение Юргена Клоппа: главный тренер РБ Лейпциг отправлен в отставку

Один из ведущих клубов немецкой Бундеслиги, РБ Лейпциг, объявил о неожиданном решении: главный тренер команды Оле Вернер был освобожден от своей должности после года работы. Несмотря на то, что в завершившемся сезоне команда завоевала путевку в Лигу чемпионов, руководство клуба заявило о неудовлетворенности темпами развития. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Данное изменение проводится в рамках новой стратегии Юргена Клоппа, который возглавил руководство футбольными операциями в системе Red Булл. По информации Goal.com, вместе с Оле Вернером команду покинули и его помощники Патрик Кольманн и Том Сиксон. Спортивный директор клуба Марсель Шефер подчеркнул, что команде необходим новый тактический подход и новый этап развития.

Новый тренер: возвращение Мартина Демикелиса

Руководство РБ Лейпциг не стало долго искать замену Вернеру. Ожидается, что новым главным тренером клуба будет назначен аргентинец Мартин Демикелис , бывший защитник мюнхенской «Баварии». По данным Sky Sport, «Лейпциг» готов выплатить компенсацию в размере 2,5 миллионов евро, чтобы переманить специалиста из испанского клуба «Мальорка».

45-летний Мартин Демикелис не чужд немецкому футболу. Он много лет выступал за «Баварию», а позже работал тренером в молодежной системе этого клуба. Его успешная карьера в «Ривер Плейте» и взгляды на современный футбол привлекли внимание Юргена Клоппа и руководства Red Булл.

В настоящее время переговоры между сторонами вступили в завершающую стадию. Ожидается подписание контракта с Демикелисом до 2028 года. Для этого специалиста это станет первым серьезным испытанием в Бундеслиге, так как РБ Лейпциг ставит высокие цели не только в чемпионате Германии, но и на международной арене.

Данное назначение рассматривается как начало больших перемен в системе Red Булл. Новое руководство под руководством Юргена Клоппа намерено сформировать уникальную тактическую идентичность команды к сезону 2026-2027. Хотя эта новость стала неожиданностью для болельщиков РБ Лейпциг, эксперты верят, что приход аргентинского тренера вдохнет в команду новую жизнь.