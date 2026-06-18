Боксеры Узбекистана успешно начали выступление на Кубке мира
В мире бокса начался очередной крупный и престижный турнир — Кубок мира. Представители национальной сборной Узбекистана провели свои первые поединки в этом престижном соревновании, где собрались сильнейшие мастера кожаных перчаток со всего мира. Напряженные и бескомпромиссные схватки на ринге подарили местным любителям бокса массу эмоций и радости.
По сообщению пресс-службы Федерации бокса Узбекистана, в сегодняшних поединках наши представители в большинстве случаев одержали уверенные победы и успешно решили вопрос о выходе в следующий этап.
Уверенный старт Ситоры Турдибековой и Абдумалика Халокова
Сегодняшние состязания открыла в женском боксе в весовой категории до 60 кг наша искусная представительница Ситора Турдибекова. Выйдя на ринг против сильной соперницы из Японии Аяки Тагучи, соотечественница начала встречу на высокой ноте. В результате очень интересного и стремительного противостояния, где обе спортсменки задействовали все свои силы, Турдибекова по решению судей 3:2 одержала победу и прошла в следующий раунд.
В мужских поединках в весе до 60 кг один из главных надежд страны, опытный Абдумалик Халоков, с легкостью преодолел первый барьер. Столкнувшись на ринге с представителем Венесуэлы Вильсоном Солорсано, Халоков, как и ожидалось, с первых секунд не оставил сопернику никаких шансов. Доминируя на протяжении всех трех раундов, Абдумалик заслуженно 5:0 зафиксировал абсолютную победу.
В следующей специальной таблице спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с результатами узбекских боксеров, принявших участие в сегодняшней программе Кубка мира, и их соперниками:
Наш представитель и весовая категория
Спортсмен-соперник и страна
Итоговый счет боя
Статус следующего этапа
• Ситора Турдибекова (-60 кг)
• Аяка Тагучи (Япония)
• 3 : 2 (Победа)
• Прошла дальше / Плей-офф
• Абдумалик Халоков (-60 кг)
• Вильсон Солорсано (Венесуэла)
• 5 : 0 (Убедительная победа)
• Прошел дальше / Плей-офф
• Шавкатжон Болтаев (-70 кг)
• Джунсу Ким (Южная Корея)
• 3 : 2 (Победа)
• Прошел дальше / Плей-офф
• Жавохир Умматалиев (-80 кг)
• Сабиржан Аккаликов (Казахстан)
• 3 : 2 (Трудная победа)
• Прошел дальше / Плей-офф
• Самандар Олимов (-55 кг)
• Амин Маммадзада (Азербайджан)
• 1 : 4 (Поражение)
• Покинул турнир
Победа в принципиальном дерби и неожиданное поражение
Один из самых захватывающих и центральных боев сегодняшнего дня состоялся в весовой категории до 80 кг. По жребию наш соотечественник Жавохир Умматалиев уже в первом круге вышел на ринг против одного из фаворитов турнира, именитого боксера из Казахстана Сабиржана Аккаликова. Поединок между представителями двух соседних государств превратился в настоящее поле битвы. Проявив волю и стойкость, Жавохир в очень стремительном противостоянии заставил соперника уступить со счетом 3:2 зафиксировав одну из главных сенсаций турнира.
Также в весе до 70 кг Шавкатжон Болтаев, дебютировавший на Кубке мира, в напряженной борьбе с корейцем Джунсу Кимом одержал важную победу по решению судей 3:2 в свою пользу.
К сожалению, сегодняшний день прошел для нашей сборной не без потерь. В весовой категории до 55 кг молодой и перспективный боксер Самандар Олимов не смог в полной мере реализовать свои возможности в бою против опытного азербайджанца Амина Маммадзады и 1:4 уступив по счету, был вынужден досрочно завершить свое участие в соревнованиях.
Заключительная нота спортивных обозревателей Замин:
Поединки первого дня вновь доказали, что узбекская школа бокса по-прежнему является одной из ведущих в мире. В частности, победа Умматалиева над представителем Казахстана и красивый триумф Халокова станут большой мотивацией для остальных наших спортсменов. Желаем нашим представителям продолжать путь только к золотым медалям на следующих этапах!
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