Боксеры Узбекистана успешно начали выступление на Кубке мира

В мире бокса начался очередной крупный и престижный турнир — Кубок мира. Представители национальной сборной Узбекистана провели свои первые поединки в этом престижном соревновании, где собрались сильнейшие мастера кожаных перчаток со всего мира. Напряженные и бескомпромиссные схватки на ринге подарили местным любителям бокса массу эмоций и радости.

По сообщению пресс-службы Федерации бокса Узбекистана, в сегодняшних поединках наши представители в большинстве случаев одержали уверенные победы и успешно решили вопрос о выходе в следующий этап.

Уверенный старт Ситоры Турдибековой и Абдумалика Халокова

Сегодняшние состязания открыла в женском боксе в весовой категории до 60 кг наша искусная представительница Ситора Турдибекова. Выйдя на ринг против сильной соперницы из Японии Аяки Тагучи, соотечественница начала встречу на высокой ноте. В результате очень интересного и стремительного противостояния, где обе спортсменки задействовали все свои силы, Турдибекова по решению судей 3:2 одержала победу и прошла в следующий раунд.

В мужских поединках в весе до 60 кг один из главных надежд страны, опытный Абдумалик Халоков, с легкостью преодолел первый барьер. Столкнувшись на ринге с представителем Венесуэлы Вильсоном Солорсано, Халоков, как и ожидалось, с первых секунд не оставил сопернику никаких шансов. Доминируя на протяжении всех трех раундов, Абдумалик заслуженно 5:0 зафиксировал абсолютную победу.

В следующей специальной таблице спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с результатами узбекских боксеров, принявших участие в сегодняшней программе Кубка мира, и их соперниками:

Наш представитель и весовая категория Спортсмен-соперник и страна Итоговый счет боя Статус следующего этапа • Ситора Турдибекова (-60 кг) • Аяка Тагучи (Япония) • 3 : 2 (Победа) • Прошла дальше / Плей-офф • Абдумалик Халоков (-60 кг) • Вильсон Солорсано (Венесуэла) • 5 : 0 (Убедительная победа) • Прошел дальше / Плей-офф • Шавкатжон Болтаев (-70 кг) • Джунсу Ким (Южная Корея) • 3 : 2 (Победа) • Прошел дальше / Плей-офф • Жавохир Умматалиев (-80 кг) • Сабиржан Аккаликов (Казахстан) • 3 : 2 (Трудная победа) • Прошел дальше / Плей-офф • Самандар Олимов (-55 кг) • Амин Маммадзада (Азербайджан) • 1 : 4 (Поражение) • Покинул турнир

Победа в принципиальном дерби и неожиданное поражение

Один из самых захватывающих и центральных боев сегодняшнего дня состоялся в весовой категории до 80 кг. По жребию наш соотечественник Жавохир Умматалиев уже в первом круге вышел на ринг против одного из фаворитов турнира, именитого боксера из Казахстана Сабиржана Аккаликова. Поединок между представителями двух соседних государств превратился в настоящее поле битвы. Проявив волю и стойкость, Жавохир в очень стремительном противостоянии заставил соперника уступить со счетом 3:2 зафиксировав одну из главных сенсаций турнира.

Также в весе до 70 кг Шавкатжон Болтаев, дебютировавший на Кубке мира, в напряженной борьбе с корейцем Джунсу Кимом одержал важную победу по решению судей 3:2 в свою пользу.

К сожалению, сегодняшний день прошел для нашей сборной не без потерь. В весовой категории до 55 кг молодой и перспективный боксер Самандар Олимов не смог в полной мере реализовать свои возможности в бою против опытного азербайджанца Амина Маммадзады и 1:4 уступив по счету, был вынужден досрочно завершить свое участие в соревнованиях.

Заключительная нота спортивных обозревателей Замин: Поединки первого дня вновь доказали, что узбекская школа бокса по-прежнему является одной из ведущих в мире. В частности, победа Умматалиева над представителем Казахстана и красивый триумф Халокова станут большой мотивацией для остальных наших спортсменов. Желаем нашим представителям продолжать путь только к золотым медалям на следующих этапах!

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