Капитан сборной Англии Гарри Кейн установил исторический результат в матче против Хорватии в рамках чемпионата мира. Опытный нападающий, забив голы в этой встрече, сравнялся с рекордом легендарного Гари Линекера. Этот матч запомнился не только голами, но и решениями VAR, а также острой борьбой. Об этом сообщает Goal.com в своем

материале. На первых 10-й минутах встречи Нони Мадуэке был сбит Лукой Модричем в штрафной площади. Главный арбитр Клеман Тюрпен без колебаний назначил пенальти. Гарри Кейн пробил в своем характерном стиле, однако хорватский голкипер Доминик Ливакович сумел отразить удар. Но радость была недолгой: после проверки VAR выяснилось, что вратарь вышел из ворот раньше времени, а Йошко Гвардиол слишком рано зашел в штрафную площадь.

Переназначенный пенальти Гарри Кейн хладнокровно реализовал, открыв счет. По сообщению Goal.com, этот гол обеспечил отличный дебютный старт на турнире для нового главного тренера сборной Томаса Тухеля. Однако сборная Хорватии быстро показала, что не намерена сдаваться.

Рекорды и острая борьба

Талантливый хорватский футболист Мартин Батурина точным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота Джордана Пикфорда, восстановив равновесие. Несмотря на это, Англия не прекратила свои атаки. Нападающий «Баварии» Гарри Кейн выиграл верховую борьбу и головой забил второй гол в ворота соперника.

Этот гол стал для Гарри Кейна десятым на чемпионатах мира, и он сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной Англии Гари Линекером. Теперь Кейн в одном шаге от того, чтобы стать абсолютным рекордсменом национальной команды. Футболист вновь доказал, что он не только мастер пенальти, но и опасен при игре «вторым этажом».

Перед завершением первого тайма темп игры еще больше возрос. На 45-й минуте Петар Муса умело воспользовался ошибками в обороне Англии, доведя счет до 2:2. Насыщенный первый тайм подарил болельщикам настоящий футбольный праздник, а Гарри Кейн вписал свое имя в летопись английского футбола золотыми буквами.