Один из самых затяжных споров в мире футбола, похоже, подходит к концу. Легендарный бразильский нападающий Роналдо сделал неожиданное и решительное заявление о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси. По его мнению, теперь не осталось никаких сомнений в том, кто является лучшим игроком в истории мирового футбола. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

В открывающем матче чемпионата мира Аргентина разгромила сборную Алжира со счетом 3:0. В этой встрече Лионель Месси вновь проявил себя как герой, сумев забить три гола в ворота соперника. Хет-трик звезды «Интер Майами» не только принес победу его команде, но и вывел его славу на новый уровень.

По сообщению Goal.com, в интервью португальскому изданию А Бола Роналдо не скрывал своего восхищения игрой Месси. «Миру пора перестать бежать от истины и признать, что он является лучшим футболистом всех времен», — подчеркнул бывший бразильский звездный игрок. По его словам, Месси продолжает доказывать свой уровень в каждом сезоне и на каждом крупном турнире.

Рекорды и исторические результаты

Этот матч, прошедший в Канзас-Сити, приобрел историческое значение для Лионеля Месси. Он стал его первым хет-триком в рамках чемпионатов мира. Благодаря этим голам Месси довел общее количество своих мячей на чемпионатах мира до 16. Этим результатом он обошел Роналдо и разделил звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе.

Говоря об этом рекорде, Роналдо оценил его как естественный процесс: «Рекорды созданы для того, чтобы быть побитыми. То, что такой футболист, как Месси, сделал это, не должно никого удивлять. Аргентина достойно защищает свой статус действующего чемпиона». Стоит отметить, что эта победа была крайне важна для аргентинцев, так как они начали мундиаль в Катаре с неожиданного поражения от Саудовской Аравии.

Противоположное состояние соперников

В то время как Лионель Месси вернулся после травмы и демонстрирует высокие результаты, ситуация для его главного соперника Криштиану Роналду складывается несколько сложнее. Сборная Португалии сыграла вничью 1:1 в матче против ДР Конго. В этой игре 39-летний нападающий не смог реализовать свои возможности, и стало известно, что он не забивает уже в девяти крупных турнирных матчах подряд.

Разница в текущей форме двух великих футболистов еще больше укрепляет мнение экспертов и болельщиков о превосходстве Месси. Признание бразильца Роналдо может поставить окончательную точку в споре о «ГОАТ» (величайшем из всех времен). В настоящее время сборная Аргентины возглавляет свою группу и уверенно шагает по пути защиты чемпионского титула.