Узбекистан потерпел поражение в дебютном матче на чемпионате мира

·10·Спорт
Узбекистан потерпел поражение в дебютном матче на чемпионате мира

На футбольных полях трех крупнейших государств Северной Америки — США, Канады и Мексики — в разгаре групповой этап чемпионата мира 2026 года, который с нетерпением ждали миллионы болельщиков. Сегодняшний день стал по-настоящему историческим и будет запечатлен в летописях для всего народа Узбекистана и местных любителей спорта. Национальная сборная Узбекистана, попавшая в группу «K», впервые в своей истории вышла на поле в финальной стадии «Мундиаля» против одного из мощных представителей Южной Америки — сборной Колумбии.

В историческом дебютном матче, насыщенном эмоциональными моментами и острой борьбой, «белые волки», несмотря на мужественную игру против опытного соперника, в итоге были вынуждены признать горькое поражение — 1:3.

Гол в первом тайме и историческое достижение Аббосбека Файзуллаева

Матч начался, как и ожидалось, с осторожных, но в то же время стремительных атак обеих команд. Колумбийцы стремились взять игру под свой контроль, в то время как наши соотечественники отвечали организованной обороной и быстрыми контратаками. Однако незадолго до завершения первого тайма, а именно на 41-й минуте после филигранной передачи звездного футболиста соперника Луиса Диаса, Даниэль Муньос поразил наши ворота, открыв счет. Таким образом, первый тайм завершился с небольшим преимуществом колумбийцев.

Второй тайм наши соотечественники начали гораздо активнее и смелее. Серия последовательных атак вскоре принесла свои плоды. На 60-й минуте после мощного удара капитана сборной Эльдора Шомуродова, мяч отскочил от вратаря, и молодой и талантливый полузащитник Аббосбек Файзуллаев точно отправил его в пустые ворота — 1:1! Радостным является то, что этот гол вошел в историю как первый гол национальной сборной Узбекистана на чемпионатах мира, а Файзуллаев стал автором этого исторического достижения.

В следующей официальной спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с итоговым результатом этого исторического матча 1-го тура группы «K», авторами голов и временем их забивания:

Статус турнира и матча

Гол сборной Узбекистана

Голы сборной Колумбии

Текущая ситуация в группе «K»

Турнир: ЧМ-2026


Групповой этап: Матч 1-го тура


Итоговый счет: Узбекистан 1:3 Колумбия


Примечание: Исторический дебют нашей сборной!

Аббосбек Файзуллаев: 60-я минута (1:1).



Первый гол в истории!

Даниэль Муньос: 41-я минута (0:1)


Луис Диас: 65-я минута (1:2)


Джамильсон Сампаса: На последних минутах (1:3).

Колумбия: 3 очка (Лидер)


Португалия: 1 очко


ДР Конго: 1 очко


Узбекистан: 0 очков

Сильное давление соперника и текущее положение в группе

К сожалению, наша радость на стадионе была недолгой. После восстановления равновесия сборная Колумбии бросила все силы вперед и организовала мощный прессинг перед нашими воротами. В результате, всего через пять минут, а именно на 65-й минуте техничный Луис Диас, обойдя наших защитников, вновь вывел свою команду вперед по счету — 1:2.

Сколько бы наши представители ни стремились сравнять счет в оставшееся время матча, опытный игрок соперника Джамильсон Сампаса также эффективно воспользовался своим шансом, отправив мяч в наши ворота и поставив финальную точку в матче — 1:3.

Таким образом, «белые волки» под руководством Фабио Каннаваро начали свое участие в крупнейшем футбольном форуме мира с неудачи. В настоящее время в группе «K» сборная Колумбии под руководством Нестора Лоренсо является единоличным лидером с 3 очками. Поскольку в первом туре сборные Португалии и ДР Конго сыграли вничью (1:1), шансы наших представителей исправить ситуацию в следующих турах и побороться за выход в плей-офф все еще оцениваются высоко.

Заключительная нота спортивных обозревателей Zamin:

Несмотря на поражение в первом матче, наши ребята показали, что могут играть в открытый футбол, не боясь мировых грандов. Особенно исторический гол, забитый Аббосбеком Файзуллаевым, подарил всем нам надежду и безграничную гордость. Мы верим, что подопечные Фабио Каннаваро сделают правильные выводы из допущенных ошибок и в следующих турах подарят нашему народу ожидаемые победы. Выше голову, Узбекистан! Мы верим в тебя!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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