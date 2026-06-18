Роберто Мартинес под огнем критики: поставил ли тренер Португалии дружбу с Криштиану Роналду выше интересов команды?

·35·Спорт
Роберто Мартинес под огнем критики: поставил ли тренер Португалии дружбу с Криштиану Роналду выше интересов команды?

Участие сборной Португалии в Чемпионате мира 2026 года началось с неожиданной неудачи. Португальцы, считавшиеся одним из явных фаворитов турнира, сыграли вничью 1:1 со сборной ДР Конго в дебютном матче. Однако больше, чем результат игры, бурные дискуссии вызывают решения главного тренера Роберто Мартинеса и ситуация вокруг Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В ходе встречи 41-летний нападающий Криштиану Роналду показал, что находится далеко не в своей лучшей спортивной форме. Несмотря на это, Роберто Мартинес до конца игры не решился заменить своего капитана. По информации Goal.com, футбольные эксперты и бывшие игроки обвиняют тренера в том, что он жертвует интересами команды, чтобы не портить отношения со звездным футболистом.

Мнение экспертов: не справляется ли тренер со своей работой?

Бывший игрок сборной Ирландии Тони Каскарино в эфире талкСПОРТ подверг резкой критике действия Мартинеса. По его мнению, Роналду в нынешнем состоянии не может принести пользу команде. «Я стараюсь быть максимально вежливым, но Криштиану сегодня ничего не смог сделать на поле. У него нет ни скорости, ни энергии для борьбы за мяч. Я не понимаю, почему Мартинес его не заменил. Задача тренера — принимать решения, которые приведут команду к победе, а не оставаться другом Роналду», — отметил Каскарино.

Также легенда французского футбола Тьерри Анри обратил внимание на тактическую дисциплину Роналду. По словам Анри, погоня нападающего за личными рекордами вредит командной игре. В частности, эксперты отдельно отметили эпизод во втором тайме, когда Криштиану Роналду своим неудачным движением помешал Бруно Фернандешу забить гол. «Люди, вы должны понять: гол должна забивать команда, а не вы», — добавил экс-звезда «Арсенала».

Статистические данные также подтверждают, что игра Роналду оказалась неудачной. В матче, прошедшем в Хьюстоне, он не нанес ни одного точного удара по воротам соперника. Таким образом, его безголевая серия на крупных турнирах достигла 10 матчей. Хотя он вошел в историю как первый футболист, сыгравший на шести чемпионатах мира наряду с Лионелем Месси, этот результат остался в тени того факта, что Португалия не смогла победить соперника, занимающего гораздо более низкую позицию в рейтинге ФИФА.

Будущее Роналду и команды

После игры Криштиану Роналду своеобразно ответил журналистам. Он заявил, что в игре сборной Португалии не было никаких недочетов и что это часть футбола. «Чего не хватило? Ничего. Это футбол — мы могли как выиграть, так и проиграть», — сказал капитан. Однако эти слова не удовлетворили болельщиков и аналитиков.

Следующие матчи сборной Португалии имеют решающее значение. Роберто Мартинес теперь стоит перед серьезным выбором: либо твердо придерживаться своих тактических взглядов и обновить состав, либо продолжать рисковать, полагаясь на авторитет Роналду. Эта ситуация интересна и узбекистанским любителям футбола, так как каждый шаг Роналду с большим интересом наблюдают и в нашей стране.

ПортугалияКриштиану РоналдуРоберто МартинесЧМ-2026Футбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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