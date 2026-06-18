Беспощадная статистика: какие оценки получили наши футболисты в матче с Колумбией
В рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу 2026 года национальная сборная Узбекистана провела первый матч в своей истории. В этой исторической встрече против сильного представителя Южной Америки, сборной Колумбии, «белые волки» уступили со счетом 1:3. После игры авторитетные статистические порталы проанализировали действия всех футболистов на поле и выставили им официальные баллы.
Согласно данным, общий средний балл сборной Узбекистана составил 6.41 балла, а сборной Колумбии — 6.81 балла.
Аббосбек Файзуллаев — лучший футболист нашей команды!
Несмотря на поражение, наша молодая звезда Аббосбек Файзуллаев, выделившийся на поле яркой игрой и азартом, был удостоен самой высокой оценки в составе сборной — 7.1 балла. Приятно отметить, что именно Файзуллаев во втором тайме точно поразил ворота соперника, став автором первого гола Узбекистана в истории чемпионатов мира и вписав свое имя в историю.
К сожалению, самый низкий показатель в нашем составе оказался у голкипера Уткира Юсупова. Действия нашего вратаря, совершившего за матч всего один сейв, были оценены статистическими порталами в 5.4 балла .
Полная таблица баллов, выставленных футболистам национальной сборной Узбекистана, на основе данных:
Футболисты (Основной состав)
Полученная оценка
Краткий тактический комментарий
• Аббосбек Файзуллаев
🟢 7.1 балла
• Лучший игрок команды и автор исторического гола.
• Отабек Шукуров
🟡 6.9 балла
• Наш представитель, который больше всех работал и был активен в центре поля.
• Абдулла Абдуллаев
🟡 6.8 балла
• Продемонстрировал относительно стабильную игру в линии обороны.
• Рустам Ашурматов
🟡 6.5 балла
• Действовал в защите, в некоторых эпизодах подвергся давлению соперника.
• Остон Урунов
🟡 6.5 балла
• Пытался организовать быстрые рейды на фланге.
• Акмаль Мозговой
🟡 6.5 балла
• Участвовал в отборе мяча у соперника и удержании центра.
• Бехруз Каримов
🟡 6.4 балла
• Выполнял роль связующего звена между защитой и полузащитой.
• Шерзод Насруллаев
🟡 6.3 балла
• Борьба с быстрыми вингерами соперника на фланге обороны.
• Абдукодир Хусанов
🟡 6.2 балла
• Получил желтую карточку за грубость в обороне.
• Элдор Шомуродов (C)
🟡 6.1 балла
• Как капитан команды пытался поставить в сложное положение защиту соперника.
• Уткир Юсупов (ВР)
🔴 5.4 балла
• Оказался бессилен перед ударами по воротам, 1 сейв.
Кто выделился в составе соперника?
В сборной Колумбии, игравшей по тактической схеме 4-3-3, абсолютным героем матча стал Luis Díaz. За свои действия космического уровня в течение игры этот футболист был оценен в 8.5 балла и признан лучшим игроком встречи. Также высокую оценку — 7.3 балла— получил Daniel Muñoz, открывший счет в первом тайме.
Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:
Цифры и статистические оценки наглядно показывают, насколько высок уровень Чемпионата мира для наших представителей. Однако игра Аббосбека Файзуллаева на 7.1 балла и его исторический гол вселяют в нас надежду. Верим, что наша сборная, сделав выводы из допущенных ошибок, продемонстрирует еще лучшую статистику и результат в следующем туре в матче против Португалии. Вперед, «белые волки»!
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