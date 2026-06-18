Беспощадная статистика: какие оценки получили наши футболисты в матче с Колумбией

В рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу 2026 года национальная сборная Узбекистана провела первый матч в своей истории. В этой исторической встрече против сильного представителя Южной Америки, сборной Колумбии, «белые волки» уступили со счетом 1:3. После игры авторитетные статистические порталы проанализировали действия всех футболистов на поле и выставили им официальные баллы.

Согласно данным, общий средний балл сборной Узбекистана составил 6.41 балла, а сборной Колумбии — 6.81 балла.

Аббосбек Файзуллаев — лучший футболист нашей команды!

Несмотря на поражение, наша молодая звезда Аббосбек Файзуллаев, выделившийся на поле яркой игрой и азартом, был удостоен самой высокой оценки в составе сборной — 7.1 балла. Приятно отметить, что именно Файзуллаев во втором тайме точно поразил ворота соперника, став автором первого гола Узбекистана в истории чемпионатов мира и вписав свое имя в историю.

К сожалению, самый низкий показатель в нашем составе оказался у голкипера Уткира Юсупова. Действия нашего вратаря, совершившего за матч всего один сейв, были оценены статистическими порталами в 5.4 балла .

Полная таблица баллов, выставленных футболистам национальной сборной Узбекистана, на основе данных:

Футболисты (Основной состав) Полученная оценка Краткий тактический комментарий • Аббосбек Файзуллаев 🟢 7.1 балла • Лучший игрок команды и автор исторического гола. • Отабек Шукуров 🟡 6.9 балла • Наш представитель, который больше всех работал и был активен в центре поля. • Абдулла Абдуллаев 🟡 6.8 балла • Продемонстрировал относительно стабильную игру в линии обороны. • Рустам Ашурматов 🟡 6.5 балла • Действовал в защите, в некоторых эпизодах подвергся давлению соперника. • Остон Урунов 🟡 6.5 балла • Пытался организовать быстрые рейды на фланге. • Акмаль Мозговой 🟡 6.5 балла • Участвовал в отборе мяча у соперника и удержании центра. • Бехруз Каримов 🟡 6.4 балла • Выполнял роль связующего звена между защитой и полузащитой. • Шерзод Насруллаев 🟡 6.3 балла • Борьба с быстрыми вингерами соперника на фланге обороны. • Абдукодир Хусанов 🟡 6.2 балла • Получил желтую карточку за грубость в обороне. • Элдор Шомуродов (C) 🟡 6.1 балла • Как капитан команды пытался поставить в сложное положение защиту соперника. • Уткир Юсупов (ВР) 🔴 5.4 балла • Оказался бессилен перед ударами по воротам, 1 сейв.

Кто выделился в составе соперника?

В сборной Колумбии, игравшей по тактической схеме 4-3-3, абсолютным героем матча стал Luis Díaz. За свои действия космического уровня в течение игры этот футболист был оценен в 8.5 балла и признан лучшим игроком встречи. Также высокую оценку — 7.3 балла— получил Daniel Muñoz, открывший счет в первом тайме.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin: Цифры и статистические оценки наглядно показывают, насколько высок уровень Чемпионата мира для наших представителей. Однако игра Аббосбека Файзуллаева на 7.1 балла и его исторический гол вселяют в нас надежду. Верим, что наша сборная, сделав выводы из допущенных ошибок, продемонстрирует еще лучшую статистику и результат в следующем туре в матче против Португалии. Вперед, «белые волки»!

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