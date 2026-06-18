Марк Кукурелья объяснил, почему выбрал Реал Мадрид: звонок Моуринью

·37·Спорт
Марк Кукурелья объяснил, почему выбрал Реал Мадрид: звонок Моуринью

Бывший защитник сборной Испании и клуба «Челси» Марк Кукурелья поделился подробностями своего неожиданного перехода в «Реал Мадрид». 27-летний футболист объяснил, почему, несмотря на свою связь с академией «Барселоны» — Ла Масией, он принял предложение «сливочных». Этот трансфер стал неожиданностью для всего футбольного мира. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию Эл Мундо Кукурелья отметил, что важную роль в этом переходе сыграл Жозе Моуринью. Как стало известно, перед тем как сделка стоимостью 52 миллиона фунтов стерлингов была оформлена, португальский специалист лично связался с футболистом. Моуринью выразил доверие защитнику и сообщил, что ждет его в Мадриде.

Разговор с Моуринью и скорость трансфера

По словам Кукурельи, Жозе Моуринью в беседе подчеркнул величие мадридского клуба и заверил, что адаптация в команде пройдет легко. «Он сказал, что с нетерпением ждет работы со мной и что «Реал Мадрид» — потрясающий клуб. Также он пожелал мне успешного участия в ЧМ-2026 и выразил надежду на встречу в Мадриде», — говорит футболист.

Процесс трансфера прошел удивительно быстро. По словам Кукурельи, все переговоры и оформление документов заняли всего полтора-два дня. То, что процесс завершился, пока футболист находился в лагере сборной Испании, позволило ему сосредоточиться на чемпионате мира без лишнего давления.

Прошлое в «Барселоне» и новый вызов

Несмотря на то, что он является воспитанником «Барселоны», Кукурелья признал, что не мог отклонить предложение «Реала». По его мнению, игра за самый титулованный клуб Лиги чемпионов — мечта любого футболиста. Защитник отметил, что нисколько не жалеет о своем решении и в его профессиональной карьере начался новый этап.

«В детстве я мечтал играть в больших командах, и «Реал Мадрид», безусловно, главная из них. Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к моему прошлому, так как жизнь состоит из разных этапов. Я хочу выигрывать здесь трофеи и вносить вклад в успехи команды», — добавил Марк Кукурелья.

Этот трансфер вызвал большой резонанс не только в Испании, но и во всей Европе. Ожидается, что теперь Кукурелья усилит линию обороны «Реал Мадрид» под руководством Жозе Моуринью. Мадридцы стремятся с помощью этого трансфера решить проблемы на позиции левого защитника.

Реал МадридЖозе МоуриньюМарк КукурельяТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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