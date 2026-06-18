Президент назвал футболистов настоящими героями Узбекистана (видео)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума высказался об историческом матче нашей национальной сборной против Колумбии на Чемпионате мира 2026 года.

Глава государства на престижном мероприятии, в котором приняли участие иностранные инвесторы, представители международных организаций, руководители министерств и ведомств, особо отметил действия футболистов на поле, их сильный характер и волю.

Национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии Чемпионата мира. «Белые волки» в первом туре вышли на поле против Колумбии, обладающей огромным международным опытом, и уступили со счетом 1:3. Хотя результат оказался не таким, как ожидали болельщики, наши футболисты продемонстрировали свою боевитость, физическую подготовку и умение не сдаваться до самого конца.

Президент Шавкат Мирзиёев с особым волнением упомянул об этом историческом противостоянии.

«В очень напряженном для Узбекистана матче наши футболисты впервые на Чемпионате мира проявили сильный характер в игре против команды с огромным опытом», — отметил глава государства.

По словам Президента, осуществление мечты, которой ждали 34 года, было непростым. Выход сборной Узбекистана на сцену мундиаля ознаменовал начало новой эры для нашего национального футбола.

«Это было непросто, в первый раз. Это событие, которого мы ждали 34 года. Поэтому будет правильно сказать, что они четко продемонстрировали сильный характер, физическую подготовку и волю», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Действительно, матч против Колумбии стал не просто спортивным результатом, а историческим событием для всей страны. Государственный гимн Узбекистана впервые прозвучал на финальной стадии Чемпионата мира. Миллионы соотечественников с раннего утра поддерживали национальную команду у экранов телевизоров.

Наши футболисты противостояли сопернику с колоссальным опытом в мировом футболе. В составе Колумбии были звездные игроки, выступающие в престижных клубах Европы и Южной Америки. Несмотря на это, «белые волки» в отдельные моменты матча оказывали серьезное давление на соперника и создавали свои возможности.

Президент охарактеризовал членов сборной Узбекистана как патриотичную и самоотверженную молодежь, подчеркнув, что вся страна гордится ими.

«Хочу сказать одно: мы гордимся нашей патриотичной и самоотверженной молодежью. Они — герои современного Узбекистана», — заявил глава государства.

Эти слова были встречены бурными аплодисментами участников совещания. На видеозаписи видно, как иностранные инвесторы, представители международных организаций и местные руководители поддержали словами Президента о национальной сборной овациями.

Искренняя атмосфера на встрече вновь продемонстрировала, что спорт является силой, объединяющей народы и страны. Гости из разных государств также приветствовали историческое участие узбекистанских футболистов аплодисментами.

Шавкат Мирзиёев также отдельно отметил, что перед сборной еще много возможностей. Поражение в первом матче не означает завершения борьбы на мундиале. Перед национальной командой стоят еще важные сражения.

«Вы сами видели, что перед нами еще очень много возможностей. Мои дети, мои герои показали, на что они способны», — сказал Президент.

Слова главы государства «мои дети, мои герои» выразили искреннее доверие и любовь к футболистам. Это обращение придало огромную моральную силу не только членам сборной, но и всем болельщикам Узбекистана.

В матче против Колумбии футболисты в первом тайме столкнулись с сильным давлением. Однако после перерыва команда увеличила активность и попыталась организовать опасные атаки у ворот соперника. Первый гол Узбекистана в истории Чемпионата мира стал незабываемым моментом для болельщиков.

Несмотря на результат, в игре команды было много положительных моментов. Футболисты стремились адаптироваться к высокому темпу, достойно противостояли сопернику в физической борьбе и боролись до последних минут.

Президент высоко оценил именно этот характер, волю и самоотверженность. Он пожелал национальной команде удачи в предстоящих матчах.

«Мы желаем только удачи. Вперед, Узбекистан!» — сказал Шавкат Мирзиёев.

Этот призыв главы государства вновь был встречен в зале совещаний бурными аплодисментами. Иностранные гости, присутствовавшие на встрече, разделили веру и поддержку, выраженную в адрес узбекистанских футболистов.

Для национальной сборной эти слова имеют особое значение. Каждый матч на Чемпионате мира требует огромного давления, высокой ответственности и больших физических сил. В такой момент поддержка главы страны закономерно дает футболистам дополнительную мотивацию.

Футболисты Узбекистана выходят на поле на мундиале не только за спортивным результатом, но и за честь всей страны, национальную гордость и доверие миллионов болельщиков.

Первый матч стал историей. В нем были и ошибки, и радостные моменты. Самое главное, что Узбекистан показал на сцене Чемпионата мира, что он является боевой и не сдающейся командой.

Теперь перед «белыми волками» стоят новые матчи. Футболисты, сделав выводы из игры против Колумбии, будут стремиться действовать еще более уверенно и решительно против следующих соперников.

Слова Шавката Мирзиёева о том, что «они — герои современного Узбекистана», стали одной из самых высоких оценок исторического участия национальной команды.

Мундиаль продолжается. Возможности еще впереди. И миллионы болельщиков, присоединяясь к призыву Президента, в один голос говорят:

Вперед, Узбекистан!