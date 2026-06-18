Файзуллаев стал самым низкорослым автором гола на чемпионатах мира КсКсИ века
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Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев установил очередной исторический рекорд, забив гол на чемпионате мира ФИФА.
Согласно статистике, он стал самым низкорослым футболистом, забившим гол на чемпионатах мира в КсКсИ веке.
Рост Файзуллаева составляет 167 сантиметров.
До этого данный рекорд принадлежал игроку сборной Уругвая Хорхиану де Арраскаэте.
Рост уругвайского футболиста составляет 173 сантиметра, и ранее он считался рекордсменом.
Таким образом, Аббосбек Файзуллаев своим голом на чемпионате мира вошел в историю не только узбекского футбола, но и статистики мундиалей.
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