Файзуллаев стал самым низкорослым автором гола на чемпионатах мира КсКсИ века

·1·Спорт
Файзуллаев стал самым низкорослым автором гола на чемпионатах мира КсКсИ века

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев установил очередной исторический рекорд, забив гол на чемпионате мира ФИФА.

Согласно статистике, он стал самым низкорослым футболистом, забившим гол на чемпионатах мира в КсКсИ веке.

Рост Файзуллаева составляет 167 сантиметров.

До этого данный рекорд принадлежал игроку сборной Уругвая Хорхиану де Арраскаэте.

Рост уругвайского футболиста составляет 173 сантиметра, и ранее он считался рекордсменом.

Таким образом, Аббосбек Файзуллаев своим голом на чемпионате мира вошел в историю не только узбекского футбола, но и статистики мундиалей.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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