Аббосбек Файзуллаев рассказал, кому посвятил свой гол

·87·Спорт
Аббосбек Файзуллаев рассказал, кому посвятил свой гол

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев дал краткое интервью после своего исторического гола в первом туре группового этапа чемпионата мира.

Журналист спросил его, кому он посвятил забитый мяч.

В ответ на этот вопрос Файзуллаев сказал, что посвящает гол прежде всего своей семье и будущей супруге.

«Этот гол я посвящаю, прежде всего, своей семье и моей будущей жене», — отметил Аббосбек Файзуллаев.

Этот ответ игрока был тепло встречен болельщиками.

Аббосбек ФайзуллаевУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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