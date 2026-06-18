Аббосбек Файзуллаев рассказал, кому посвятил свой гол

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев дал краткое интервью после своего исторического гола в первом туре группового этапа чемпионата мира.

Журналист спросил его, кому он посвятил забитый мяч.

В ответ на этот вопрос Файзуллаев сказал, что посвящает гол прежде всего своей семье и будущей супруге.

«Этот гол я посвящаю, прежде всего, своей семье и моей будущей жене», — отметил Аббосбек Файзуллаев.

Этот ответ игрока был тепло встречен болельщиками.