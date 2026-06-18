Как Хамес Родригес оценил игру сборной Узбекистана?

Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года в Северной Америке продолжается в полную силу. Наступил исторический день, которого с огромным волнением ждали миллионы наших соотечественников: национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории вышла на поля Мундиаля. Этот исторический матч 1-го тура группового этапа прошел на великолепном стадионе «Ацтека», расположенном в знаменитом городе Мехико, Мексика. Напряженное противостояние завершилось победой опытной сборной Колумбии со счетом 3:1.

После завершения матча капитан сборной Колумбии, известный полузащитник Хамес Родригес, остановился на игре дебютировавшей на чемпионатах мира сборной Узбекистана, поделившись своими мыслями и искренней оценкой.

В следующей специальной спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с мнением капитана Колумбии о наших представителях и с дальнейшим календарем нашей сборной:

Спикер и его статус Основная оценка сборной Узбекистана Соперник в следующем туре и время игры • Хамес Родригес

(капитан сборной Колумбии) • Физически крепкая, решительная и жесткая команда.

• Действовали очень глубоко в обороне.

• Если они поверят в себя, смогут добиться отличных результатов. • Сборная Португалии

• ЧМ-2026, групповой этап, 2-й тур

• 23 июня, вторник

«Если они будут больше верить в себя, смогут достичь хороших результатов»

Лидер колумбийцев Хамес Родригес в своем послематчевом интервью особо отметил боевой дух и физическое состояние узбекских футболистов. На вопрос журналистов «Хамес, какое впечатление на вас произвела сборная Узбекистана?», опытная звезда ответила следующее:

«Видно, что это физически очень крепкая команда. На поле они были очень решительны, при необходимости демонстрировали жесткую игру и играли довольно глубоко в линии обороны. Я думаю, что если они начнут больше верить в свои силы и возможности, то в будущем смогут достичь очень хороших и позитивных результатов».

Автор первого исторического гола — Аббосбек Файзуллаев!

Стоит отметить, что на протяжении матча наши представители оказывали достойное сопротивление сопернику. На 60-й минуте встречи, когда на табло горел счет 1:0 в пользу Колумбии, техничный вингер национальной сборной Аббосбек Файзуллаев нанес точный удар по воротам соперника.

Этот гол был запечатлен в летописях как самый первый гол национальной сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира, сравняв счет и подарив бесконечную радость нашим болельщикам. Красивая комбинация и волевое действие наглядно показали высокий потенциал нашей команды.

Впереди нас ждет Португалия

Первый волнительный матч на Мундиале остался позади. Теперь национальная сборная Узбекистана под руководством опытного специалиста, главного тренера Фабио Каннаваро, сосредоточит все свое внимание на следующем важном поединке.

В рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 наши представители выйдут на поле против одного из сильнейших грандов мира — сборной Португалии. Это жизненно важное столкновение запланировано на 23 июня, вторник и состоится в этот день.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Замин: Признание звезды мирового футбола Хамеса Родригеса свидетельствует о том, что наши ребята на правильном пути. Поражение в первом матче не должно нас сломить, напротив, исторический гол и игра на «Ацтеке» стали для нас огромным опытом. Надеемся, что подопечные Каннаваро во вторник в матче против Португалии поверят в себя еще больше и удивят весь мир. Не сбавляйте темп, «белые волки», мы с вами!

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