Роберто Мартинес и Криштиану Роналду снова в одной команде: «Аль-Наср» договаривается с новым тренером

·1·Спорт
Роберто Мартинес и Криштиану Роналду снова в одной команде: «Аль-Наср» договаривается с новым тренером

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес близок к резкому повороту в своей карьере. Ожидается, что испанский специалист покинет пост в национальной команде после чемпионата мира 2026 года, чтобы возглавить саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает издание A Bola. Об этом Goal.com сообщает в своих материалах.

В настоящее время переговоры между Мартинесом, который ведет сборную Португалии на ЧМ-2026, и саудовским клубом вступили в решающую фазу. В случае заключения сделки он займет место своего соотечественника Жорже Жезуса в Эр-Рияде. Отмечается, что первые контакты между сторонами начались еще до старта престижного турнира.

Главная особенность этого трансфера заключается в том, что Роберто Мартинес снова получит возможность работать с легендарным нападающим Криштиану Роналду. Для тренера, который постоянно доверяет 41-летней звезде в сборной, предложение о сотрудничестве на клубном уровне выглядит очень привлекательно. Кроме того, за «Аль-Наср» выступает и еще один игрок сборной Португалии — Жоау Феликс.

Возвращение в клубное управление и новые вызовы

Для Роберто Мартинеса это станет первым возвращением в клубный футбол с 2016 года. До этого он долгое время работал со сборными Бельгии и Португалии. Как пишет Goal.com, тот факт, что контракт специалиста с Федерацией футбола Португалии (FPF) подходит к концу, еще больше усилил его желание вернуться в клубный футбол.

Руководство «Аль-Насра» изначально рассматривало кандидатуру Марко Силвы, однако тот предпочел подписать контракт с «Бенфикой». После этого клуб сосредоточил внимание на двух кандидатах. Бывший директор юридического отдела «Аль-Насра» Саад Аль-Субайе подтвердил в социальных сетях, что клуб сейчас выбирает между тренером, участвующим в чемпионате мира, и специалистом, возглавляющим одну из команд в Южной Америке.

В то время как сборная Португалии оказалась под критикой после ничьей 1:1 с ДР Конго в групповом этапе ЧМ-2026, многих интересует, как новости о будущем Мартинеса повлияют на атмосферу внутри команды. Несмотря на это, его переезд в Саудовскую Аравию рассматривается как почти решенный вопрос.

Роберто МартинесКриштиану РоналдуАль-НасрПортугалияТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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