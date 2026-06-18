«Барселона» и «Челси» вступили в борьбу за Андреа Камбиазо: Араухо предложили в обмен

·70·Спорт
«Барселона» и «Челси» вступили в борьбу за Андреа Камбиазо: Араухо предложили в обмен

С приближением очередного трансферного окна в европейском футболе обостряется конкуренция между грандами. В частности, защитник «Ювентуса» Андреа Камбиазо стал одним из самых востребованных игроков на рынке. По сообщению Ла Gazzetta делло Sport, «Барселона» и «Челси» начали серьезную борьбу за 26-летнего левого латераля. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство «Барселоны» предприняло неожиданный шаг для осуществления этого трансфера. Каталонцы предложили туринскому клубу в качестве условия обмена одного из своих основных защитников — Рональда Араухо. 27-летний уругвайский футболист давно находится в поле зрения скаутов «Ювентуса». Для «Барселоны» под руководством Ханси Флика Андреа Камбиазо рассматривается как технически совершенное решение на левом фланге.

Стратегия Хаби Алонсо и «Челси»

Хотя «Барселона» предлагает обмен игроками, английский «Челси» может иметь финансовое преимущество в этой гонке. По данным Goal.com, лондонский клуб недавно заработал 60 миллионов евро на трансфере Марка Кукурельи в «Реал Мадрид» и готов потратить эти средства именно на итальянского защитника.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо является ярым поклонником игры Андреа Камбиазо. По мнению специалиста, футболист полностью подходит под тактическую систему на «Стэмфорд Бридж», особенно в части смещения латераля в центр и организации игры. Именно эти качества сделали игрока одним из самых универсальных защитников в современном футболе.

«3Д-футболист» и его статистика

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, говоря об Андреа Камбиазо, высоко оценил его видение поля и тактический уровень, назвав его «3Д-футболистом». Его способность одинаково надежно играть не только слева, но и на правом фланге предоставляет грандам дополнительные возможности.

В прошлом сезоне Андреа Камбиазо провел за «Ювентус» 47 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 голевых передач. В настоящее время распространяются сообщения о том, что интерес к его услугам проявляет и «Манчестер Сити», что может привести к дальнейшему росту стоимости трансфера.

На данный момент переговоры между «Барселоной» и «Челси» продолжаются. Если каталонцы решат расстаться с таким опытным защитником, как Рональд Араухо, это определенно станет привлекательным предложением для туринского клуба. Однако проект Хаби Алонсо и предложение наличных от лондонского клуба могут изменить исход трансфера.

БарселонаЧелсиЮвентусТрансферыАндреа Камбиазо
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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