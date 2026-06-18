Ливерпуль купил нового нападающего из Испании на замену Мохамеду Салаху

Английский клуб «Ливерпуль» близок к совершению своего первого крупного приобретения в летнее трансферное окно. «Мерсисайдцы» достигли соглашения по подписанию 22-летнего талантливого вингера «Осасуны» Виктора Муньоса. Этот трансфер, оцениваемый в 40 миллионов евро, осуществляется с целью усиления линии атаки и достойной замены Мохамеду Салаху, чей уход ожидается. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

В этой трансферной гонке «Ливерпуль» одержал победу в серьезной конкуренции. В частности, «Ньюкасл Юнайтед» долгое время вел переговоры с испанским футболистом. Однако «Ливерпуль» вмешался в последний момент и решил исход трансфера в свою пользу. Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда «мерсисайдцы» перехватили трансфер Уго Экитике, который был целью «Ньюкасл Юнайтед».

Ожидается, что Виктор Муньос станет первым приобретением эпохи нового главного тренера «Ливерпуля» Андони Ираолы. В связи с возможным уходом Мохамеда Салаха, травмой Уго Экитике и высокой вероятностью расставания с Федерико Кьезой, именно Муньосу придется взять на себя основную нагрузку в атаке. Предполагается, что его универсальный стиль игры и скорость отлично подойдут для английского футбола.

Воспитанник школ «Реала» и «Барселоны»

Футбольный путь Муньоса был весьма интересным. Он обучался в академиях двух гигантов Испании — «Барселоны» и «Реала». Футболист, родившийся в Каталонии, сначала три года оттачивал мастерство в системе «Ла Масии». Однако в возрасте 14 лет, стремясь к большей игровой практике, он перешел в команду «Дамм», где проявил себя и попал на глаза скаутам «Реала».

В Мадриде он быстро приблизился к основному составу и дебютировал в сезоне 2024/25 именно в матче против «Барселоны». По сообщению издания Relevo, когда «Реал» проявил к нему интерес, ни у одной другой команды не осталось шансов заполучить игрока. Несмотря на это, молодой талант, желая постоянной игровой практики, присоединился к «Осасуне», где благодаря ярким выступлениям получил вызов в сборную Испании.

В настоящее время Виктор Муньос считается одним из основных кандидатов в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. Его трансфер для «Ливерпуля» является не только решением текущих задач, но и стратегической инвестицией в будущее. Ожидается, что в интенсивных матчах английской Премьер-лиги Муньос продемонстрирует свое техническое мастерство и голевое чутье.