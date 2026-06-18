Девять наших боксеров сразятся в четвертьфиналах кубка World Boxing

В настоящее время на спортивных аренах Китая подходит к своей кульминации престижный кубок организации World Boxing. В этом масштабном турнире, собравшем сильнейших боксеров со всего мира, члены национальной сборной Узбекистана демонстрируют свое высокое мастерство.

Согласно последним официальным данным пресс-службы Федерации бокса Узбекистана, завтра стартует самый захватывающий и бескомпромиссный этап — четвертьфиналы. В этот ответственный день девять наших талантливых и перспективных боксеров выйдут на ринг за путевками в полуфинал и за право побороться за медали.

Завтрашние напряженные поединки будут организованы в рамках двух отдельных программ. В специальном расписании ниже вы можете подробно ознакомиться с соперниками наших боксеров, их весовыми категориями, временем начала боев и рингами:

Боксер и весовая категория Соперник и страна Время боя и ринг • Нигина Октамова (-57 кг) • Джессика Коутиньо (Бразилия) • 09:00 — ринг B • Ситора Турдибекова (-60 кг) • Крисанди Риос (Венесуэла) • 09:45 — ринг A • Асилбек Джалилов (-50 кг) • Субхан Мамедов (Азербайджан) • 10:45 — ринг A • Абдумалик Халоков (-60 кг) • Салим Эллис Бей (США) • 11:00 — ринг A • Шавкатжон Болтаев (-70 кг) • Аблайхан Жусупов (Казахстан) • 11:30 — ринг B • Жавохир Абдурахимов (-75 кг) • Габриэле Гвиди (Италия) • 12:15 — ринг A • Феруза Казакова (-51 кг) • Роман Моле (Франция) • 15:45 — ринг A • Жавохир Умматалиев (-80 кг) • Хусейн Иашаиш (Иордания) • 17:30 — ринг A • Арман Маханов (+90 кг) • Данабике Байкевузи (Китай) • 18:15 — ринг B

От утренней программы до вечерних жарких столкновений

Четвертьфинальные бои стартуют завтра в 09:00. С первых же минут в женском разряде наша искусная Нигина Октамова выйдет на ринг против соперницы из Бразилии, стремясь задать победный темп для всей команды. Вскоре после этого Ситора Турдибекова вступит в схватку с представительницей сборной Венесуэлы.

Напряжение не спадет и в мужских поединках. Опытный Абдумалик Халоков встретится с представителем США, а Шавкатжон Болтаев в одном из центральных боев дня скрестит перчатки с боксером из соседнего Казахстана. Во второй половине дня и в вечерней программе выступят наши тяжеловесы, включая Армана Маханова, который проведет решающий бой в супертяжелом весе против представителя страны-хозяйки — Китая.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin: Данный кубок в Китае является очень важным испытанием для наших спортсменов на пути к укреплению своих позиций на международной арене. Выход на ринг девяти атлетов за один день свидетельствует о высоком уровне силы и охвате узбекского бокса. Наличие в числе соперников представителей таких сильных школ, как США, Казахстан и Китай, только подогревает интерес к боям. Верим, что завтра узбекские парни и девушки проявят настоящую стойкость и обеспечат себе выход в полуфиналы. Удачи вам, узбекские боксеры!

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