Девять наших боксеров сразятся в четвертьфиналах кубка World Boxing

·4·Спорт
Девять наших боксеров сразятся в четвертьфиналах кубка World Boxing

В настоящее время на спортивных аренах Китая подходит к своей кульминации престижный кубок организации World Boxing. В этом масштабном турнире, собравшем сильнейших боксеров со всего мира, члены национальной сборной Узбекистана демонстрируют свое высокое мастерство.

Согласно последним официальным данным пресс-службы Федерации бокса Узбекистана, завтра стартует самый захватывающий и бескомпромиссный этап — четвертьфиналы. В этот ответственный день девять наших талантливых и перспективных боксеров выйдут на ринг за путевками в полуфинал и за право побороться за медали.

Завтрашние напряженные поединки будут организованы в рамках двух отдельных программ. В специальном расписании ниже вы можете подробно ознакомиться с соперниками наших боксеров, их весовыми категориями, временем начала боев и рингами:

Боксер и весовая категория

Соперник и страна

Время боя и ринг

Нигина Октамова (-57 кг)

• Джессика Коутиньо (Бразилия)

09:00 — ринг B

Ситора Турдибекова (-60 кг)

• Крисанди Риос (Венесуэла)

09:45 — ринг A

Асилбек Джалилов (-50 кг)

• Субхан Мамедов (Азербайджан)

10:45 — ринг A

Абдумалик Халоков (-60 кг)

• Салим Эллис Бей (США)

11:00 — ринг A

Шавкатжон Болтаев (-70 кг)

• Аблайхан Жусупов (Казахстан)

11:30 — ринг B

Жавохир Абдурахимов (-75 кг)

• Габриэле Гвиди (Италия)

12:15 — ринг A

Феруза Казакова (-51 кг)

• Роман Моле (Франция)

15:45 — ринг A

Жавохир Умматалиев (-80 кг)

• Хусейн Иашаиш (Иордания)

17:30 — ринг A

Арман Маханов (+90 кг)

• Данабике Байкевузи (Китай)

18:15 — ринг B

От утренней программы до вечерних жарких столкновений

Четвертьфинальные бои стартуют завтра в 09:00. С первых же минут в женском разряде наша искусная Нигина Октамова выйдет на ринг против соперницы из Бразилии, стремясь задать победный темп для всей команды. Вскоре после этого Ситора Турдибекова вступит в схватку с представительницей сборной Венесуэлы.

Напряжение не спадет и в мужских поединках. Опытный Абдумалик Халоков встретится с представителем США, а Шавкатжон Болтаев в одном из центральных боев дня скрестит перчатки с боксером из соседнего Казахстана. Во второй половине дня и в вечерней программе выступят наши тяжеловесы, включая Армана Маханова, который проведет решающий бой в супертяжелом весе против представителя страны-хозяйки — Китая.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

Данный кубок в Китае является очень важным испытанием для наших спортсменов на пути к укреплению своих позиций на международной арене. Выход на ринг девяти атлетов за один день свидетельствует о высоком уровне силы и охвате узбекского бокса. Наличие в числе соперников представителей таких сильных школ, как США, Казахстан и Китай, только подогревает интерес к боям. Верим, что завтра узбекские парни и девушки проявят настоящую стойкость и обеспечат себе выход в полуфиналы. Удачи вам, узбекские боксеры!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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