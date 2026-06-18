Девять наших боксеров сразятся в четвертьфиналах кубка World Boxing
В настоящее время на спортивных аренах Китая подходит к своей кульминации престижный кубок организации World Boxing. В этом масштабном турнире, собравшем сильнейших боксеров со всего мира, члены национальной сборной Узбекистана демонстрируют свое высокое мастерство.
Согласно последним официальным данным пресс-службы Федерации бокса Узбекистана, завтра стартует самый захватывающий и бескомпромиссный этап — четвертьфиналы. В этот ответственный день девять наших талантливых и перспективных боксеров выйдут на ринг за путевками в полуфинал и за право побороться за медали.
Завтрашние напряженные поединки будут организованы в рамках двух отдельных программ. В специальном расписании ниже вы можете подробно ознакомиться с соперниками наших боксеров, их весовыми категориями, временем начала боев и рингами:
Боксер и весовая категория
Соперник и страна
Время боя и ринг
• Нигина Октамова (-57 кг)
• Джессика Коутиньо (Бразилия)
• 09:00 — ринг B
• Ситора Турдибекова (-60 кг)
• Крисанди Риос (Венесуэла)
• 09:45 — ринг A
• Асилбек Джалилов (-50 кг)
• Субхан Мамедов (Азербайджан)
• 10:45 — ринг A
• Абдумалик Халоков (-60 кг)
• Салим Эллис Бей (США)
• 11:00 — ринг A
• Шавкатжон Болтаев (-70 кг)
• Аблайхан Жусупов (Казахстан)
• 11:30 — ринг B
• Жавохир Абдурахимов (-75 кг)
• Габриэле Гвиди (Италия)
• 12:15 — ринг A
• Феруза Казакова (-51 кг)
• Роман Моле (Франция)
• 15:45 — ринг A
• Жавохир Умматалиев (-80 кг)
• Хусейн Иашаиш (Иордания)
• 17:30 — ринг A
• Арман Маханов (+90 кг)
• Данабике Байкевузи (Китай)
• 18:15 — ринг B
От утренней программы до вечерних жарких столкновений
Четвертьфинальные бои стартуют завтра в 09:00. С первых же минут в женском разряде наша искусная Нигина Октамова выйдет на ринг против соперницы из Бразилии, стремясь задать победный темп для всей команды. Вскоре после этого Ситора Турдибекова вступит в схватку с представительницей сборной Венесуэлы.
Напряжение не спадет и в мужских поединках. Опытный Абдумалик Халоков встретится с представителем США, а Шавкатжон Болтаев в одном из центральных боев дня скрестит перчатки с боксером из соседнего Казахстана. Во второй половине дня и в вечерней программе выступят наши тяжеловесы, включая Армана Маханова, который проведет решающий бой в супертяжелом весе против представителя страны-хозяйки — Китая.
Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:
Данный кубок в Китае является очень важным испытанием для наших спортсменов на пути к укреплению своих позиций на международной арене. Выход на ринг девяти атлетов за один день свидетельствует о высоком уровне силы и охвате узбекского бокса. Наличие в числе соперников представителей таких сильных школ, как США, Казахстан и Китай, только подогревает интерес к боям. Верим, что завтра узбекские парни и девушки проявят настоящую стойкость и обеспечат себе выход в полуфиналы. Удачи вам, узбекские боксеры!
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