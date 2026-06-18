Семья Роналду утверждает, что у сборной Португалии украли победу

Неожиданная ничья (1:1) сборной Португалии в матче против ДР Конго в рамках квалификации к ЧМ-2026 вызвала большой резонанс. Хотя Криштиану Роналду показал один из своих худших результатов, его близкие пытаются снять вину с футболиста. В частности, сестры легендарного нападающего в социальных сетях встали на защиту сборной, раскритиковав судейство и командную игру. Об этом сообщает Goal.com в своем

материале. За матч Криштиану Роналду коснулся мяча всего 25 раз, что стало его самым низким показателем в крупных турнирах. Кроме того, его безголевая серия в больших соревнованиях достигла 10 матчей. Несмотря на это, сестра футболиста Элма Авейру на своей странице в Instagram отметила, что у Португалии украли победу. По сообщению издания РМК, она написала, что люди вне поля не понимают давления, а результат оказался несправедливым.

Резкая реакция членов семьи

Кати Авейру также не осталась в стороне, защищая брата. Согласно данным издания Рекорд, она обратила внимание на тактические ошибки команды. Кати назвала странным тот факт, что игроки будто забыли, как отдавать пасы и переходить в контратаки, а игра сосредоточилась в основном в защите и полузащите. Как и Элма, она попыталась успокоить болельщиков словами: «плохое начало закончится хорошим финалом».

Однако футбольные эксперты и легенды высказываются довольно жестко по поводу игры Роналду. Легенда «Арсенала» Тьерри Анри в эфире Фокс Спортс отметил, что действия 41-летнего нападающего негативно влияют на динамику команды. По его мнению, чрезмерное стремление Роналду забить гол мешает другим игрокам, в частности Бруно Фернандешу.

«Он перекрывает путь Бруно Фернандешу, потому что в любой ситуации хочет забить сам. На поле должен забивать не ты, а команда», — так выразил свою резкую критику Анри. Это мнение нашло широкую поддержку в социальных сетях: многие болельщики обеспокоены тем, что команда Роберто Мартинеса слишком сильно зависит от одного игрока.

Такой старт на пути к ЧМ-2026 стал неожиданным ударом для сборной Португалии. Споры о физическом состоянии и эффективности звезды «Аль-Насра», безусловно, усилятся перед следующими матчами. Теперь команде придется пересмотреть не только результат, но и внутреннюю атмосферу и тактический баланс на поле.