Сэм Керр возвращается в США: австралийская звезда договорилась с «Готем ФК»

·25·Спорт
Сэм Керр возвращается в США: австралийская звезда договорилась с «Готем ФК»

Одна из самых ярких звезд женского футбола, австралийская нападающая Сэм Керр, близка к продолжению карьеры в Северной Америке. Опытная футболистка, попрощавшаяся с лондонским «Челси», достигла соглашения о переходе в команду «Готем ФК», представляющую Национальную женскую футбольную лигу США (НВСЛ). Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации The Athletic, после шести лет успешной карьеры Керр покидает Англию и возвращается в чемпионат, который стал для нее родным. Капитан сборной Австралии в составе «Челси» не только завоевала множество трофеев, но и сумела установить новые стандарты в женском футболе.

Золотая эпоха в составе лондонцев

За шесть сезонов, проведенных в «Челси», Сэм Керр стала настоящей легендой. Вместе с командой она пять раз становилась чемпионкой Суперлиги Англии и шесть раз побеждала в национальных кубках. Кроме того, она дважды была удостоена награды «Золотая бутса» как лучший бомбардир чемпионата.

Ее последний матч за лондонский клуб также приобрел символическое значение. В игре против «Манчестер Юнайтед» Керр стала автором единственного гола, обеспечив своей команде победу со счетом 1:0. В общей сложности в форме «синих» она 116 раз поразила ворота соперников.

Лучший бомбардир в истории НВСЛ

Интересно, что хотя Сэм Керр не играла в США с 2019 года, она до сих пор удерживает статус лучшего бомбардира в истории НВСЛ. На ее счету 77 голов в матчах регулярного чемпионата. За свою карьеру Керр выступала за команды Вестерн Нью-Йорк Флаш, Чикаго Red Старс и Sky Блуе ФК (ныне «Готем ФК»).

Возвращение Керр в «Готем ФК» имеет стратегическое значение. Именно в этом клубе (тогда еще под названием Sky Блуе ФК) в 2017 году она завоевала титулы самого ценного игрока (MVP) и лучшего бомбардира лиги. Тогда она поразила всех, забив 17 голов в 22 матчах.

Однако существуют некоторые технические ограничения, связанные с возвращением 32-летней футболистки. Сообщается, что Керр не сможет претендовать на привилегии по правилу «Игрока с высоким влиянием» (Хигх Импакт Плаер) в лиге. Причиной этому стала ее недавняя серьезная травма, в частности, проблемы с передней крестообразной связкой колена (АКЛ).

Несмотря на это, ожидается, что опыт Сэм Керр и ее голевое чутье выведут «Готем ФК» на новый уровень. Ее трансфер послужит повышению престижа не только клуба, но и всего женского футбола в Америке.

Сэм КеррЧелсиГотем ФКЖенский ФутболТрансфер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сборные Чехии и ЮАР сыграли в драматическую ничьюСборные Чехии и ЮАР сыграли в драматическую ничьюСегодня, 18:04Алекс Перейра хочет реванша с Сирилом Ганном в тяжелом весеАлекс Перейра хочет реванша с Сирилом Ганном в тяжелом весеСегодня, 17:56Три важных позитива в дебютном матче или где мы ошиблисьТри важных позитива в дебютном матче или где мы ошиблисьСегодня, 17:48Семья Роналду утверждает, что у сборной Португалии украли победуСемья Роналду утверждает, что у сборной Португалии украли победуСегодня, 17:20Канзас-Сити в кольце аргентинских болельщиков: настоящее паломничество ради Лионеля МессиКанзас-Сити в кольце аргентинских болельщиков: настоящее паломничество ради Лионеля МессиСегодня, 16:58«Барселона» проведет товарищеский матч в Англии против команды Тома Брэди«Барселона» проведет товарищеский матч в Англии против команды Тома БрэдиСегодня, 16:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана