Сэм Керр возвращается в США: австралийская звезда договорилась с «Готем ФК»

Одна из самых ярких звезд женского футбола, австралийская нападающая Сэм Керр, близка к продолжению карьеры в Северной Америке. Опытная футболистка, попрощавшаяся с лондонским «Челси», достигла соглашения о переходе в команду «Готем ФК», представляющую Национальную женскую футбольную лигу США (НВСЛ). Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации The Athletic, после шести лет успешной карьеры Керр покидает Англию и возвращается в чемпионат, который стал для нее родным. Капитан сборной Австралии в составе «Челси» не только завоевала множество трофеев, но и сумела установить новые стандарты в женском футболе.

Золотая эпоха в составе лондонцев

За шесть сезонов, проведенных в «Челси», Сэм Керр стала настоящей легендой. Вместе с командой она пять раз становилась чемпионкой Суперлиги Англии и шесть раз побеждала в национальных кубках. Кроме того, она дважды была удостоена награды «Золотая бутса» как лучший бомбардир чемпионата.

Ее последний матч за лондонский клуб также приобрел символическое значение. В игре против «Манчестер Юнайтед» Керр стала автором единственного гола, обеспечив своей команде победу со счетом 1:0. В общей сложности в форме «синих» она 116 раз поразила ворота соперников.

Лучший бомбардир в истории НВСЛ

Интересно, что хотя Сэм Керр не играла в США с 2019 года, она до сих пор удерживает статус лучшего бомбардира в истории НВСЛ. На ее счету 77 голов в матчах регулярного чемпионата. За свою карьеру Керр выступала за команды Вестерн Нью-Йорк Флаш, Чикаго Red Старс и Sky Блуе ФК (ныне «Готем ФК»).

Возвращение Керр в «Готем ФК» имеет стратегическое значение. Именно в этом клубе (тогда еще под названием Sky Блуе ФК) в 2017 году она завоевала титулы самого ценного игрока (MVP) и лучшего бомбардира лиги. Тогда она поразила всех, забив 17 голов в 22 матчах.

Однако существуют некоторые технические ограничения, связанные с возвращением 32-летней футболистки. Сообщается, что Керр не сможет претендовать на привилегии по правилу «Игрока с высоким влиянием» (Хигх Импакт Плаер) в лиге. Причиной этому стала ее недавняя серьезная травма, в частности, проблемы с передней крестообразной связкой колена (АКЛ).

Несмотря на это, ожидается, что опыт Сэм Керр и ее голевое чутье выведут «Готем ФК» на новый уровень. Ее трансфер послужит повышению престижа не только клуба, но и всего женского футбола в Америке.