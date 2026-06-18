Алекс Перейра хочет реванша с Сирилом Ганном в тяжелом весе

·1·Спорт
Алекс Перейра хочет реванша с Сирилом Ганном в тяжелом весе

Одна из самых ярких и стремительных звезд мира смешанных боевых искусств (MMA), знаменитый бразильский спортсмен Алекс Перейра, поделился своими дальнейшими планами. Боец, завоевавший любовь болельщиков своим мастерством и мощными ударами в октагоне, заявил, что не намерен покидать тяжелый вес и планирует провести повторный бой (реванш) против сильного французского оппонента Сирила Ганна.

Это заявление вызвало большой интерес и бурные обсуждения среди поклонников UFC, так как потенциальное столкновение двух топ-бойцов обещает стать еще одним незабываемым спортивным шоу.

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с текущим физическим состоянием бразильского чемпиона, сроками переговоров с UFC и временем возвращения в октагон:

Следующие важные переговоры

Физическое состояние спортсмена

Срок возвращения в октагон

Через несколько дней:


Официальная встреча с руководством UFC и обсуждение новых предложений.

На высшем уровне: Настолько бодр, что даже не садится на стул во время перерывов в бою.

Сентябрь: После завершения традиционного 60-дневного медицинского отстранения.

Перейра: «Если бы я чувствовал себя плохо, я бы не просил реванша»

В своем заявлении Алекс Перейра открыто признал, что бои в тяжелом весе ему очень подходят и он чувствует себя в этой категории максимально комфортно. По его словам, его физическая форма находится на пике:

«Через несколько дней мы сядем за стол переговоров с руководством UFC и посмотрим, какие варианты они нам предложат. Сейчас наш основной план — остаться именно в этой весовой категории. Потому что в последнем бою против Сирила Ганна я чувствовал себя настолько великолепно, что даже в короткие перерывы между раундами не чувствовал необходимости садиться на стул для отдыха. Если бы я ощутил какой-либо дискомфорт в этом весе, я бы сейчас не сидел здесь и не требовал реванша», — отметил бразильский спортсмен.

Этой решимостью Алекс четко продемонстрировал свое желание окончательно закрыть незавершенный счет с Сирилом Ганном.

60-дневное отстранение и осеннее возвращение

Болельщикам спортсмена придется немного подождать этого реванша. В другом эксклюзивном интервью Перейра сообщил, что после последнего напряженного столкновения медицинская комиссия наложила на него традиционное 60-дневное медицинское отстранение. Эта процедура применяется для восстановления здоровья бойцов и обеспечения полноценного отдыха. С учетом этого срока бразильский «хищник» планирует вернуться в октагон в сентябре текущего года.

Итоговое заключение спортивных обозревателей Zamin:

Решение Алекса Перейры остаться в тяжелом весе определенно усилит конкуренцию в этой категории. Потенциальный реванш с Сирилом Ганном, несомненно, станет одним из самых жарких и ожидаемых спортивных событий осени. Полная уверенность Перейры в своих силах и его способность вести бой, не присаживаясь на стул, свидетельствуют о его отличной спортивной форме. В сентябре нас ждет настоящая битва в октагоне. Желаем удачи обоим спортсменам!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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