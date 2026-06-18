Сборные Чехии и ЮАР сыграли в драматическую ничью

Групповые матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, который принимает Северная Америка, продолжаются в атмосфере неожиданных результатов и напряженной борьбы. В первом матче 2-го тура группы «F» встретились национальные сборные Чехии и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

В этом поединке, имеющем огромное значение для обеих команд на пути в плей-офф, был зафиксирован боевой счет 1:1, и команды разделили очки.

В приведенном ниже подробном спортивном протоколе и аналитической таблице вы можете ознакомиться с забитыми голами, полными составами команд и текущей ситуацией в группе:

Голы в матче и минуты Состав сборной Чехии Состав сборной ЮАР • 6-я минута: Михал Садилек (1:0)



• 83-я минута: Тебохо Мокоэна — с пенальти (1:1) • Вратарь: Коварж

• Защитники: Соуфал, Гранач, Крейчи, Голеш

• Полузащитники: Дарида, Черв (Зима, 78), Садилек (Соучек, 67), Сойка

• Нападающие: Гложек (Провод, 67), Патрик Шик • Вратарь: Уильямс

• Защитники: Модиба, Мбокази, Мудау, Окон

• Полузащитники: Мокоэна, Мбата, Адамс, Апполлис, Масеко

• Нападающий: Рейнерс (Макгопа, 66)

Быстрый гол и неожиданный пенальти в конце встречи

Матч начался с активных атак европейцев. В результате, еще в первые минуты игры, на 6-й минуте, техничный полузащитник чехов Михал Садилек точным ударом поразил ворота соперника, открыв счет. После этого быстрого гола сборная Чехии постаралась удержать контроль над игрой.

Однако африканцы не пожелали сдаваться без боя и во втором тайме бросили все силы вперед, чтобы восстановить равновесие. В преддверии завершения матча, на 83-й минуте, представители ЮАР заработали пенальти в штрафной площади Чехии. Тебохо Мокоэна хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счет и спася свою команду от поражения.

Ситуация в группе: очки разделены

Таким образом, после этого напряженного матча обе сборные набрали по одному очку по итогам второго тура. Теперь во втором матче этой группы сразятся хозяин турнира Мексика и сильный представитель Азии — сборная Южной Кореи. Результат этой игры еще больше прояснит ситуацию в группе.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin: Поединок между Чехией и ЮАР подарил настоящую драму и накал, присущие чемпионату мира. Чехи, имея почти гарантированную победу, из-за потери концентрации в последние минуты лишились трех важных очков. Представители Африки же проявили волевой характер и добыли свое первое очко на Мундиале. Борьба в этой группе неизбежно будет жаркой до самого конца.

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