Трудные времена в семье Лионеля Месси: футболист сделал заявление о здоровье отца

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и его семья выступили с официальным заявлением относительно ситуации с отцом футболиста, Хорхе Месси. Чтобы пресечь различные слухи, распространившиеся в СМИ в последнее время, в сообщении подтвердили наличие проблем со здоровьем у Хорхе Месси. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания ESPN, семья Месси сообщила, что Хорхе в настоящее время находится под наблюдением врачей, однако его состояние улучшается. В заявлении члены семьи выразили глубокое недовольство тем, что этот личный вопрос освещается в средствах массовой информации необоснованно и безответственно.

Слухи и семейная конфиденциальность

Семья Месси подвергла критике некоторые издания за отсутствие такта и уважения к ситуации. «В настоящее время Хорхе Месси находится под медицинским наблюдением и проходит процесс восстановления здоровья. Мы глубоко опечалены безответственностью и неуважением, которые некоторые люди проявили по отношению к личному семейному вопросу», — говорится в официальном сообщении.

Также в заявлении подчеркивается, что точной информацией владеют только самые близкие родственники, а любое сообщение, не вышедшее по официальным каналам семьи, следует считать ложным. Члены семьи призвали проявлять человечность и сдержанность в этот деликатный момент, чтобы не нарушать покой Хорхе и его близких.

Эмоциональное состояние на чемпионате мира

Лионель Месси с большим воодушевлением начал чемпионат мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика. В матче, в котором сборная Аргентины одержала победу над Алжиром со счетом 3:0, капитан оформил хет-трик. Однако внимание многих привлек тот факт, что после первого гола Месси не смог сдержать слез.

Позже футболист объяснил, что эти слезы стали результатом личных трудностей и тяжелых дней, не связанных с футболом. Он выразил благодарность своим одноклубникам и членам делегации за поддержку. Сейчас становится ясно, что ситуация с отцом Месси оказала прямое влияние на его эмоции на поле.

Напомним, что три гола в этом матче позволили Лионелю Месси обновить исторический рекорд Мирослава Клозе. Теперь на счету аргентинской звезды 16 голов в истории чемпионатов мира, и он разделил лидерство в списке лучших бомбардиров в истории турнира.