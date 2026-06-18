Хусанов подарил футболку с автографом оператору, которого случайно сбил

·21·Спорт
Хусанов подарил футболку с автографом оператору, которого случайно сбил

Исторический матч между сборными Узбекистана и Колумбии в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года запомнился болельщикам не только ожесточенной борьбой на поле, но и красивым, поучительным случаем за его пределами. Как вы помните, в первом тайме этого противостояния молодой и бесстрашный защитник нашей национальной сборной Абдукодир Хусанов в одном из эпизодов острой борьбы за мяч не смог остановиться и столкнулся с оператором прямой трансляции на бровке, сбив его с ног.

Хотя в тот момент ситуация выглядела довольно тревожно и игра была ненадолго приостановлена, наши представители не оставили этот инцидент без внимания после завершения матча. По сообщению пресс-службы Федерации футбола Узбекистана (УФФ), руководство сборной и футболисты позже специально поинтересовались состоянием пострадавшего телеоператора.

Во время встречи с оператором, находившимся под наблюдением врачей, ему был вручен неожиданный и очень приятный подарок. Талантливый защитник Абдукодир Хусанов подарил оператору эксклюзивную форму национальной сборной из специальной брендовой серии со своей личной подписью. Этот неожиданный жест и проявленное внимание были очень тепло встречены местными организаторами и представителями иностранных СМИ.

«Наш талантливый центральный защитник пожелал оператору, получившему травму в результате случайного столкновения во время игры, скорейшего выздоровления и возвращения к любимой работе, передав свои самые искренние и сердечные пожелания», — говорится в официальном заявлении Федерации футбола Узбекистана.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Замин:

Представители нашей национальной сборной каждым своим действием на чемпионате мира продолжают демонстрировать благородство, доброту и высокую культуру, присущие узбекскому народу. Как бы ни была ожесточенна борьба на поле, сохранение футболистами таких человеческих качеств за его пределами заслуживает высокой оценки. Этот примерный поступок Абдукодира останется в истории как одно из самых красивых и приятных событий в дневнике чемпионата мира. Молодец, Абдукодир!

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УзбекистанКолумбияАбдукодир ХусановАссоциация футбола УзбекистанаЧемпионат мира по футболу FIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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